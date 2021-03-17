Roger Kelly’den Türkiye ekonomisine övgü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkiye'nin oldukça dirençli bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek, "Şoklardan oldukça hızlı çıktığını düşünüyorum. Bu, küresel mali krizin ardından 2009'da ve ayrıca darbe girişiminin ardından 2016'da gördüğümüz bir şey. Aynı şeyi geçen yıl da gördük" dedi. Şu anda tahminlerini güncelleme sürecinde olduklarını aktaran Kelly, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ila 5 civarında büyümesini beklediğini bildirdi. Türkiye'de para politikasının değişmesinin memnuniyetle karşılandığını ifade eden Kelly, "Kasım ayından bu yana gördüğümüz değişim veya daha ortodoks politika ortamı devam ederse yatırımcıların Türkiye'ye ilişkin beklentileri çok iyi olacaktır" dedi.