5G Ar-Ge’de inovasyonun öncüsü oldu

Turkcell'ın5G alanında geliştirdiği beş proje Avrupa Birliği Horizon 2020 Ar-Ge programına kabul edildi. Bu sayede Turkcell, Avrupa'da 5G teknolojilerinin geliştirilmesine destek sağlayan inovasyon çalışmalarına Türkiye'den en çok katkı sunan operatör oldu. Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Horizon 2020 Ar-Ge projelerinin Turkcell için yerli ve uluslararası paydaşlarla etkileşime geçmeye, hızla dijitalleşen sektörlerin iletişim gereksinimlerini anlamaya ve sektörlerdeki yerli ekosistemin oluşmasını desteklemeye yönelik önemli bir katkı sağladığını söyledi. Sezgin, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak teknolojideki öncü rolümüzü 5G'de de sürdürüyoruz. Avrupa Birliği'nin Ar-Ge ve inovasyon destek programı Horizon 2020'de beş Ar-Ge projemiz ile yer almamız bunun en güzel göstergelerinden biri. Türkiye'nin adını 5G ve ötesi teknolojilerinde söz sahibi olan ülkeler arasına yazdırmak bizim için çok önemli. Bu programda Türkiye'den en fazla 5G projesine destek alan operatör olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.