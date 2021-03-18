Akaryakıtta gizli zamma fren

Dövizin düştüğü dönemde bile akaryakıt fiyatlarını artıran dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), iki aylığına tavan fiyat uygulamasına geçti. Kararla, fiyatlarda 17 ila 20 kuruş arasında indirim olacak. Kimse ürünü tavan fiyattan bir kuruş pahalıya satamayacak. İstanbul Anadolu yakasında benzinin litresinin tavan fiyatı 7.08, Avrupa yakasında ise 7.07 lira olarak belirlendi. Ankara'da litre fiyatı 7.13 TL'yi, İzmir'de ise 7.16 TL'yi geçemeyecek. Kurum, daha önce de üç defa tavan fiyat uygulamasına gitmişti.



FAZLAYA SATANA SORUŞTURMA

EPDK, dün, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan kâr oyunlarının tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı aldı. Tüm illerde uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirlenecek. Şirketler bu fiyatlardan daha yükseğe satış yapamayacak. Bu rakamların üzerinde satış yapan tespit edilirse, EPDK tarafından hakkında soruşturma başlatılacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.



SUİİSTİMAL ETTİLER

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, daha önce yaptıkları uyarılara rağmen bazı sektör oyuncularının gereken adımları atmadığını belirterek, "Devletimiz, eşel mobil sistemi ile üzerine düşeni yaptı ancak ne yazık ki, bazı şirketler kâr oyunları ile bu uygulamayı suiistimal etti. Yaptığımız incelemeler neticesinde tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik. Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz" dedi.



UMUYORUM MESAJI ALIRLAR

ENERJİ piyasalarında serbestliğe büyük önem verdiklerini ancak tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Toptan ve otomasyon satışlarındaki indirimlerin pazarlık gücü olmayan istasyon müşterilerinin üzerine zam olarak yüklenmesini izin vermeyiz. Tüketici grupları arasında çapraz sübvansiyona, serbest piyasanın yapısını bozacak manipülasyonlara da asla kayıtsız kalamayız. Hep söyledik piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için kanunla verilmiş yetkilerimizi kullanmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Umuyorum bu kararımız bütün sektör oyuncuları tarafından iyi anlaşılır, gereken mesaj alınır, fiyatlar konusunda gereken hassasiyet gösterilir" dedi. Tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar; EPDK'nın resmi internet sitesinden yayınlanacak.



ESNAFIN KÂRI OLACAK

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasını olumlu bulduklarını belirterek, "Tavan fiyat uygulaması ile esnafımızın ve tüm araç sahiplerinin litrede yaklaşık 15 ile 20 kuruş arasında bir kârı olacaktır. Tavan fiyat ile enflasyon düşer ve vatandaşın cebi rahatlar" dedi. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş ise kararı mahkemeye götüreceklerini belirtti.