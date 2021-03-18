Denizlerde normalleşme başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, denizcilik sektöründe kontrollü normalleşme sürecinde uygulanacak kararları açıkladı. Buna göre, gezinti gemisi cinsinde faaliyet gösteren ve denize elverişlilik belgesinde taşınmasına izin verilen, yolcu sayısı 150'den az tekneler tam kapasiteyle, yolcu sayısı 150'den büyük olan tekneler ise yüzde 50 kapasiteyle sefere çıkabilecek. Ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemiler, turun aile, yakın akraba, arkadaşlarla yapılması durumunda denize elverişlilik belgesinde belirtilen taşınmasına izin verilen yolcu sayısıyla, günlük tur yapan tekneler de tam kapasiteyle faaliyetlerini icra edecek. Yolcu gemisi için kısıtlamalar kaldırılacak. ANKARA