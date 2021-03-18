Esnek çalışmaya 200 milyon harcayacak

Sabancı Holding, pandemi sonrasında da beyaz ve gri yaka çalışanların yüzde 75'ini tamamen ya da karma modelle uzaktan çalıştıracak. Boston Consulting Group Türkiye işbirliğiyle hazırlanan plana göre, 2 yılda çalışanlara yönelik 200 milyon TL'nin üzerinde yatırım hayata geçirilecek. Plan, holding bünyesindeki tüm şirketleri kapsıyor. İş tanımı uygun herkes uzaktan çalışacak. Sabancı şirketlerine ait lokasyonları ortak kullanacak olan çalışanlar, çalışma zamanlarını kendi belirledikleri esnek saatlerde yapabilecek.Uzaktan çalışanlara verilen destekler çeşitlendirilecek. İnternet, yemek, elektronik iş araçlarının dışında çalışma masası, sandalyesi de kapsamın içinde yer alacak. İş-Özel Hayat Destek Uygulamaları (toplantısız saatler, iletişim kuralları), Uzaktan Çalışma Eğitimleri gibi pek çok destek de yaygınlaştırılarak devam edecek. Tüm çalışanları kapsayan destek programları, bedensel, ruhsal, zihinsel ilave sağlık destek paketleri ile zenginleştirilecek. Paketler kapsamında, kaygı ve stres yönetimi, ebeveyn-çocuk ilişki destekleri, spor-fitness-diyetisyen destekleri, çalışanlar ve aileleri için online psikolog ve rehberlik seansları da yer alacak.Dün bir basın toplantısı düzenleyen Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, ana amaçlarının cesur adımlar atmak, öncü ve örnek olma misyonumuzu pekiştirmek olduğunu söyledi. İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Timur da her şirkete özel reçeteler uygulanacağını bildirdi.