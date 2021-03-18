Fitch Ratings Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 3.5'ten 6.7'ye, 2022 yılı büyüme tahminini ise yüzde 4.5'ten 4.7'ye yükselttiğini açıkladı. Fitch'in "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 6.7, 2022 yılında ise yüzde 4.7 büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi. Fitch Ratings, 2020 aralık ayında yayımlanan bir önceki raporunda Türkiye'nin2021'de yüzde 3.5, 2022'de ise yüzde 4.5 büyümesinin beklendiğini belirtmişti. Raporda, Türkiye'nin 2020'de yüzde 1.8 büyüme kaydederek yüzde 0.2 olan kendi tahminlerinin üzerine çıktığı, Türkiye'nin Çin ile birlikte büyüme kaydeden ekonomiler içerisinde yer aldığı kaydedildi. Raporda ayrıca Türkiye'de enflasyonun 2021'in sonunda yüzde 11.5'e, 2022'nin sonunda ise yüzde 9.2 seviyesine gerilemesinin beklendiği ifade edildi.