İskenderun- Rusya arasındaki köprü: ROST

Kısa adı ROST olan Rus-Türk Ticaret Evi'nin İskenderun Ofisi, düzenlenen sade törenle açılışı gerçekleştirildi.

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin, ROST'un, Türkiye ile Rusya arasındaki ticareti arttıracağına inandığını söyleyerek "İskenderun-Rusya arasında bir köprü olacak" dedi.

İLK ZİYARET TOSYALI'YA

Bazı gezi ve temaslar ile açılışta bulunmak üzere İskenderun'a gelen Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin, ROST Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, günün ilk ziyaretini İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'ya gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessili Gashigullin, Türkiye ile ülkesi arasındaki ticareti artırmaya yönelik çalışmaya yoğunluk vermek için Rus-Türk Ticaret Evi'nin faaliyete soktuklarını belirterek, iki gündür bölgede bir dizi temaslarda bulundukları söyledi.

Gashigullin, Ankara'dan sonra İskenderun'da ofis açmanın en büyük etkenin, her yönüyle gelişme sağlamış, ekonomik canlılığının olmasından kaynaklandığını söylerken, iki ülke işadamlarının katılacağı bir toplantıyı da burada yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Tosyalı da, Türk Rus ticari işbirliğinin uzun yıllara dayandığına dikkat çekerek her, ticaretin artması noktasında belediye olarak gereken tüm desteği sağlayabileceklerini ifade etti.

YILMAZ, HEYETİ BİLGİLENDİRDİ

Rus konuk heyetin ikinci durağı, İskenderun ticaret Odası'na oldu. Heyeti, Başkan Levent yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Başkan Levent Yılmaz, Hatay'ın ihracat ve ithalat potansiyeli ile üretimleri hakkında bilgiler verirken, Rus'ya ile olan ihracat ve ithalat rakamları konusunda da paylaşımlarda bulundu.

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin ise, ticari potansiyelinin yüksek olan bir kentte bu temasları yapıyor olmalarından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu anlatırken, temasların ve toplantıların ROST aracılığıyla daha da artacağını söyledi.

SON DURAKLARI KAYMAKAMLIK OLDU

Heyet daha sonra İskenderun Kaymakamı İskender Yönder'i makamında ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette Kaymakam Yönden, günün anısına, Gashigullin'e kahve takımı hediye ederken, Gashigullin de, Rus ressamın yaptığı İstanbul konulu yağlı boya tablosunu armağan etti.

Ziyaretlerin ardından, Mehmet Gülay'ın Akdeniz Bölge Temsilciliğini yapacağı ROST'un İskenderun ofisinin açılışı gerçekleştirildi.