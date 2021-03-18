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Giriş Tarihi: 18.3.2021 12:01

 liderliğini sürdürüyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı liderliğini sürdürüyor

dün gerçekleşen 550 uçuşla 'daki en yoğun havalimanı oldu.

Salgını döneminde aldığı önlemlerle ön plana çıkan İstanbul Havalimanı liderliğini sürdürüyor.Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) açıkladığı verilere göre İstanbul Havalimanı dün gerçekleştirilen 550 uçuşla Avrupa genelindeki en yoğun uçuş trafiğine sahip havalimanlarını oldu. İstanbul Havalimanı'nı 460 uçuşla Paris Charles De Gaulle Havalimanı takip ederken 401 uçuşla Frankfurt Havalimanı üçüncü sırada yer aldı. Amsterdam Schiphol Havalimanı 394 uçuşla dördüncü sırada yer alırken, Sabiha Gökçen Havalimanı ise 346 uçuşla listenin beşinci sırasında yer aldı

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İstanbul Havalimanı liderliğini sürdürüyor
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