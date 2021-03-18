Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları: 18 Mart Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları haberleri geliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların uğrak yeri olan kuyumcularda canlı ve güncel rakamları öğrenilmeden önce altın fiyatları ne kadar, 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu gibi sorulara yanıt aranıyor. Hemen hemen her gün değişkenlik gösteren sarı metal son aylarda düşüşe geçince piyasalar hareketlendi. En son gram altın 406 lira, çeyrek altın 665 liradan işlem görerek şaşırttı. İşte 18 Mart 2021 Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği!

Altın fiyatları son dakika: Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili güncel rakamlar bilgisi geliyor. Haftanın dördüncü gününe girerken yatırımlarını sarı meta üzerinde değerlendirmek isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Tam bu noktada altın fiyatları ne kadar, 18 Mart 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. Son olarak gram, çeyrek, 22 ayar bilezik sert düşüşe geçerek son aylarda küçük ve büyük ölçekli yatırımcının yüzünü güldürmüştü. İşte canlı ve güncel altın fiyatları son dakika haberinin detayları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler haftanın dördüncü işlem gününde de milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak gram altın 406 lira, çeyrek fiyatı 669 TL'den işlem görürken altın fiyatları son dakika hareketliliği şöyle;