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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları: 18 Mart Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 18.3.2021 22:30 Son Güncelleme: 18.3.2021 22:30

Kapalıçarşı’dan son dakika fiyatları: 18 Mart Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Kapalıçarşı’da altın fiyatları son dakika: 18 Mart Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’da son dakika fiyatları haberleri geliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların uğrak yeri olan kuyumcularda canlı ve güncel rakamları öğrenilmeden önce ne kadar, 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek oldu gibi sorulara yanıt aranıyor. Hemen hemen her gün değişkenlik gösteren sarı metal son aylarda düşüşe geçince piyasalar hareketlendi. En son gram altın 406 lira, çeyrek altın 665 liradan işlem görerek şaşırttı. İşte 18 Mart 2021 Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği!

fiyatları son dakika: Kapalıçarşı'dan ile ilgili güncel rakamlar bilgisi geliyor. Haftanın dördüncü gününe girerken yatırımlarını sarı meta üzerinde değerlendirmek isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Tam bu noktada , 18 Mart 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. Son olarak gram, çeyrek, 22 ayar bilezik sert düşüşe geçerek son aylarda küçük ve büyük ölçekli yatırımcının yüzünü güldürmüştü. İşte canlı ve güncel haberinin detayları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler haftanın dördüncü işlem gününde de milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak gram altın 406 lira, çeyrek fiyatı 669 TL'den işlem görürken altın fiyatları son dakika hareketliliği şöyle;

Kapalıçarşı’da altın fiyatları son dakika: 18 Mart Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 369,22

Satış: 397,50

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ATA ALTIN

Alış: 2.723,00

Satış: 2.760,00

Kapalıçarşı’da altın fiyatları son dakika: 18 Mart Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.726,00

Satış: 2.767,00

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TAM ALTIN

Alış: 2.627,66

Satış: 2.681,53

GRAM ALTIN

Alış: 406,41

Satış: 406,47

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı’da altın fiyatları son dakika: 18 Mart Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

Alış: 1.326,00

Satış: 1.350,0

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ÇEYREK ALTIN

Alış: 665,00

Satış: 675,00

GRAM ALTIN

Alış: 406,41

Satış: 406,47

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları: 18 Mart Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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