Körfez’in projeleri başlıyor

Körfez ilçesinin altyapı problemlerini gidermek için ilmek ilmek işleyecek içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı, depoların yapımı ile dere ıslahı projelerinin inşaat çalışmalarına başlanılacak. İhaleleri yapılarak onaylanan ve yüklenici firmalar ile sözleşmeleri imzalanan projeler, üstyapı çalışmaları ile birlikte 319 milyon liraya mal olacak.

İKİ AYRI YAPIM İHALESİ

2021 yılı yatırım programında Kocaeli genelinde 470 milyon lira yatırım yapacak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesinde altyapı problemlerini hızlı bir şekilde gidermek için iki ayrı ihale gerçekleştirdi; Körfez Doğu ile Körfez Batı Bölgeleri İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İkmal İnşaatları ihaleleri yapılan komisyon çalışmalarının ardından onaylandı. İhaleleri kazanan yüklenici firmalar ile sözleşmeler imzalandı. Yer teslimin ardından kısa bir süre içinde ilçede, altyapı çalışmalarına başlanılacak.

KÖRFEZ DOĞU BÖLGESİNDE 165 KM ALTYAPI

NYN İnşaat Ltd. Şti ve Varol Grup İnşaat AŞ firmalarının yapacağı Körfez Doğu Bölgesi projesi kapsamında ilçeye bağlı Kuzey, Esentepe, Yeniyalı, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinde çalışmalar gerçekleştirilecek. Mahallelere bağlı cadde ve sokaklarda yapılacak altyapı çalışmaları kapsamında 88 km uzunluğunda içme suyu, 65 km uzunluğunda kanalizasyon ve 12 km uzunluğunda yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 165 km altyapı yapılacak. Ayrıca, Yavuz Selim Mahallesi'nde 5000 metreküp kapasiteli içme suyu deposu, terfi merkezi yapımı ile 3 adet manevra odası revizyonu gerçekleştirilecek. Yeniyalı Mahallesinde de 151 metre uzunluğunda dere ıslahı yapılacak.

KÖRFEZ BATI BÖLGESİNDE 178 KM ALTYAPI

Tektaş Beton Elemanları Ltd. Şti firmasının yapacağı Körfez Batı Bölgesi projesi kapsamında da ilçeye bağlı Güney, Fatih, Barbaros, Yeniyalı, Yavuz Sultan Selim, Mimar Sinan, Hacı Osman, Atalar, Kirazlıyalı, Şirinyalı, Yukarı Hereke ve Agah Ateş Mahallelerinde çalışmalar gerçekleştirilecek. Mahallelere bağlı cadde ve sokaklarda yapılacak çalışmalarda; 130 km uzunluğunda içme suyu, 38 km uzunluğunda kanalizasyon, 10 km uzunluğunda yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 178 km altyapı hattı yapılacak. Ayıca, Barbaros, Yeniyalı, Yavuz Sultan Selim ve Yukarı Hereke Mahallelerinde geçen derelerde 2.6 km uzunluğunda dere ıslahı ile 1 adet içme suyu terfi merkezi,1 adet atıksu terfi merkezi ve 3 adet depo yapılacak.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN, "MUTLU ŞEHİR KOCAELİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ."

Körfez ilçesini ilmek ilmek işleyecek altyapı yenileme çalışmalarına kısa bir süre içerisinde başlayacaklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Hedefimiz "Mutlu Şehir Kocaeli" kapsamında altyapı problemsiz şehir olmaktır." dedi. Körfez ilçesinde yaptıkları altyapı ve çevre yatırımları ile birlikte şehrin çehresinin değiştiğini ifade eden Başkan Büyükakın, "Kocaeli'mizin her bir ilçesine önem veriyoruz. Bundan dolayı yatırım programımızı hazırladık. Körfez ilçemizde geçmiş yıllarda yürütülen altyapı yenileme çalışmaları yüklenici firmanın feshi nedeniyle eksik kalmıştı. 2020 yılında yaşanan pandeminin de etkisi ile Körfez İlçemizin altyapıları yenilemek için iki ayrı ihale yaptık. İhalelerin onay sürecinin ardından yüklenici firmalar ile sözleşmelerini gerçekleştirdik. Kısa bir süre içinde çalışmalarımıza başlayacağız.

Yapılacak altyapı çalışmaları ile birlikte Körfez ilçemizde, altyapı problemlerini uzun yıllar çözmüş olacağız. İnsanlarımızın sağlığı ve mutluluğu için çalışıyoruz. Hedefimiz olan "Altyapıda Sıfır Problem" ve "Mutlu Şehir Kocaeli" kapsamında hizmet ve yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Körfez ilçemize hayat katacak bu önemli projelerin ilçede yaşayan hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI

Körfezde yapılacak altyapı nedeniyle bozulan yolların üstyapı çalışmaları da yapılacak. Üstyapı çalışmaları için ihaleler gerçekleştirildi. Altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolların asfalt, asfalt yama ve parke çalışmaları yapılarak vatandaşların sıkıntıları kısa bir süre içerisinde tamamlanacak.

319 MİLYON LİRA YATIRIM BEDELİ

Körfez ilçesine hayat katacak ve uzun yıllar altyapı problemlerini giderecek olan toplam 343 km uzunluğuna altyapı yenileme ile üstyapı çalışmaları, 319 milyon liraya mal olacak. Yer tesliminden itibaren kısa bir süre içinde başlanılacak çalışmaların, 700 gün arasında tamamlanması hedeflenmektedir. Bu yıl içerisinde ayrıca, ilçeye bağlı Hereke Köyiçi Deresi de ıslah edilecek. Derenin ıslahı, 4.7 milyon liraya mal olacak.

KÖRFEZ GÜNEY VE FATİH MAH. PROJESİ SÜRÜYOR

Öte yandan Körfez ilçesinde 2020 yılı başında başlayan Güney ve Fatih Mahalleleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı projesi kapsamında imalat çalışmaları devam ediyor. Geçen 1 yıllık süre zarfında ilçeye bağlı Güney, Fatih, Barbaros, İlimtepe, Sevindikli ve Mimar Sinan Mahallelerinde toplam 37,5 km uzunluğunda içmesuyu, 13,5 km uzunluğunda kanalizasyon ve 5,5 km uzunluğunda yağmursuyu altyapısı inşaatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 48,2 milyon liraya mal olacak projenin devam eden altyapı yenileme çalışmalarının yüzde 77'si tamamlandı. Projenin, bu yılın ortalarında tamamlanması hedefleniyor.