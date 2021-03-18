Ruslar Anadolu’yu keşfedecek

Türkiye'de deniz-kum-güneş üçlüsünün yanına Anadolu'yu da ekleyen Rus turist, turizmcilerin gözdesi oldu. Kasım 2020'de İstanbul- Kapadokya-Pamukkale turlarına başlayan Ruslar, şimdi de Güneydoğu'yu keşfedecek. Daha önce Moskova-İstanbul seferlerine başlayan Pegas Touristik'in iştiraki Nordwind Havayolları, Türkiye uçuş programına İstanbul aktarmalı Mardin'i de ekledi. Bu yıl 20 bin Rus, Güneydoğu'yu gezecek.Rusların Türkiye'de farklı destinasyonlara ilgisinin oluşmaya başladığını belirten Pegas Touristik BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, "Geçen yıl kasımda İstanbul- Kapadokya-Pamukkale turlarına başladık. Bu turlar çok ilgi gördü. Buna ilave alternatif aradık. Güneydoğu'ya ilgi oldukça yüksek oldu. Ruslar artık deniz-kum-güneş kıskacından çıkmaya başladı" dedi. Rus turistler için bir haftalık İstanbul-Mardin-Urfa programı hazırladıklarını anlatan Sancar, "7 Nisan'da 80 Rus acenteyi Mardin'de ağırlayacağız. Oradan da Urfa'ya geçeceğiz. Paketimizi 3 gün İstanbul, 2 gün Mardin, bir gün Urfa olarak planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Bu yıl 30 bin Kapadokya, 20 bin de Mardin olmak üzere 50 bin Rus'a Anadolu'yu gezdireceklerini aktaran Sancar, alternatif illere de baktıklarını kaydetti. Pandemiyle 4-5 yıldızlı otellerde konaklayan, orta gelir grubu Rusların gelmeye başladığını kaydeden Sancar, şöyle konuştu: "Bu grup gezmek istiyor. Turizm çeşitliliğiyle 12 ay boyunca Rusları ağırlamayı hedefliyoruz."Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, bölgenin üç aydır Rus turisti ağırladığını belirterek, "Daha önce Antalya aktarmalı günü birlik turlar düzenliyorlardı. Zaman zaman konaklama oluyordu. Şimdi daha yoğun konaklama yapıyorlar" dedi. Otellerde konaklayan yabancı misafirin yüzde 80'ini Rusların oluşturduğunu aktanan Şen, "Şehrimize yüksek ilgileri var. Balon turlarına katılıp tekstil ürünleri alıyorlar. İlginin artarak devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, ilk kez kafile halinde Rus turist ağırlayacaklanı söyledi. "Bu bir başlangıç. Bölgemizin güzelliklerini görünce daha çok geleceklerini düşünüyoruz" diyen Güngör, Rus turistin harcama potansiyelinin de yüksek olduğuna dikkat çekti. Güngör, "Rusların özellikle el sanatlarına merakı var. Bu hareket şehir esnafına da ciddi bir katkı sunacak" ifadelerini kullandı.