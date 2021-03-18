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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatlarında yeni hareket! 18 Mart 2021 Bugün Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.3.2021 16:15 Son Güncelleme: 18.3.2021 16:15

| Altın fiyatlarında yeni hareket! 18 Mart 2021 Bugün Tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında yeni hareket! 18 Mart 2021 Bugün Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

üzerindeki gelişmeleri binlerce kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene rekor fiyatlarla adından söz ettiren yatırım aracı son dönemde fiyatlarındaki durgunluğunu koruyordu. Faiz kararı açıklamalarının ardından dolar son günlerin en düşük seviyesine ulaşırken altının gram fiyatı ise 409 TL’den işlem görüyor. Bu noktada “Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte 18 Mart altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

Son dakika haberler… Altın fiyatları güncel ve canlı rakamlarıyla bugün de binlerce kişinin gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Serbest piyasalardan gelen altın fiyatlarına göre; altının gram fiyatı 409, çeyrek fiyatı 669 TL'den işlem görüyor. İşte canlı ve güncel rakamlardan gelen son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARINDA FLAŞ HAREKET! (18 MART 2021)

Altın fiyatları geçtiğimiz sene rekor üstüne rekor kırarken sonrasında ise 2021 yılı ile beraber ciddi düşüşlere sahne olmuştu. Bu kapsamda açıklanan merkez bankası kararıyla beraber dolardaki sert düşüş sonrası gözler altındaki güncel rakamlara çevrildi. Öte yandan Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası dolar ve tahvil faizleri geri çekilirken ABD vadelileri rekor kırdı, gelişen ülke paraları değer kazandı, emtialardaki satış dalgası değerli metaller öncülüğünde yerini alıcılı seyre bıraktı.

SON DAKİKA: Altın düşecek mi yükselecek mi? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

Alış: 2.806,00

Satış: 2.845,00

SON DAKİKA: Altın düşecek mi yükselecek mi? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.776,00
  • Satış: 2.818,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 420,74
  • Satış: 420,82

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın düşecek mi yükselecek mi? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.366,00
  • Satış: 1.391,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 685,00
  • Satış: 696,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın düşecek mi yükselecek mi? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

TAM ALTIN

  • Alış: 2.680,62
  • Satış: 2.733,69

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın düşecek mi yükselecek mi? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 380,57
  • Satış: 409,29

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında yeni hareket! 18 Mart 2021 Bugün Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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