SON DAKİKA | Altın fiyatlarında yeni hareket! 18 Mart 2021 Bugün Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler… Altın fiyatları güncel ve canlı rakamlarıyla bugün de binlerce kişinin gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Serbest piyasalardan gelen altın fiyatlarına göre; altının gram fiyatı 409, çeyrek fiyatı 669 TL'den işlem görüyor. İşte canlı ve güncel rakamlardan gelen son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARINDA FLAŞ HAREKET! (18 MART 2021)

Altın fiyatları geçtiğimiz sene rekor üstüne rekor kırarken sonrasında ise 2021 yılı ile beraber ciddi düşüşlere sahne olmuştu. Bu kapsamda açıklanan merkez bankası kararıyla beraber dolardaki sert düşüş sonrası gözler altındaki güncel rakamlara çevrildi. Öte yandan Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası dolar ve tahvil faizleri geri çekilirken ABD vadelileri rekor kırdı, gelişen ülke paraları değer kazandı, emtialardaki satış dalgası değerli metaller öncülüğünde yerini alıcılı seyre bıraktı.