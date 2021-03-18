SON DAKİKA: Dikkat vergi zamanı! İstisnadan yararlanmak için son gün 31 Mart

EVİNİ BEDELSİZ KULLANDIRANLAR NE YAPACAK?

Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, "emsal kira bedeli" esas alınır. Buna göre;

*Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması,

*Kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması, hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanacaktır. Emsal kira bedeli, emlak vergisi değerinin % 5'idir.

Örnek: Bay C, emlak vergisi değeri 100.000 TL olan bir apartman dairesini arkadaşına bedelsiz olarak kiralamıştır. Bu durumda, Bay C'nin kira geliri elde etmediği halde, emsal kira bedeli hesaplaması ve buna göre bulunacak tutar kadar kira geliri elde etmiş sayılması gerekmektedir.

Emsal Kira Bedeli: 100.000 x %5= 5.000 TL olacaktır.