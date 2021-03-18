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Giriş Tarihi: 18.3.2021 10:50 Son Güncelleme: 18.3.2021 10:50

Kritik Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? açıklandı mı?

Kritik Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı açıklandı mı?

Yurt içi piyasaların yönünü direkt olarak etkileyecek olan için gözler toplantısına çevrildi. Para Politikası Kurulu, Mart ayına ilişkin yılın üçüncü politika faizini bugünkü toplantının ardından açıklayacak. Bilindiği üzere kurum başkanı , Şubat ayında faizi 17’de sabit tutma kararı almıştı. Bu noktada “TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? Soruları yanıt aramaya başladı. Gelen son dakika haberine göre; TCMB PPK toplantısı ile kararının bugün 14.00’da açıklanması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TCMB bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı ardından Mart ayı faiz kararını açıklayacak. Bu noktada sabah saatlerinden itibaren "TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Soruları da yanıt aramaya başladı. Bu sene üçüncüsü gerçekleşecek olan toplantıya Naci Ağbal başkanlık ederken beklentiler 100 baz puanlık yükseliş yaşanması yönünde. "Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı açıklandı mı, ne oldu?" soruları öğleden sonra yanıt bulacak.

TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK, AÇIKLANDI MI?

TCMB Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı için nefesler tutuldu. Yurt içi piyasaları direkt olarak etkileyecek olan bu karar merakla beklenirken AA Finans'ın beklenti anketine göre; analistler bu ay politika faizinin 18'e çıkartılacağını öngörüyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?

Mart 2021 tarihli Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 18 Mart 2021 saat 14.00'da sonuçları ile kamuoyuna duyurulacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan artırılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 18 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Buna göre, 24 ekonomistin büyük çoğunluğu politika faizinin 100 baz puan artırılmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 1'i değişiklik beklemezken, 1'i 75 baz puan, 20'si 100 baz puan ve 2'si 125 baz puan artış olacağını tahmin ediyor.

Şubat ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.

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Kritik Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı açıklandı mı?
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