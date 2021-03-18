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Giriş Tarihi: 18.3.2021 10:22

TPIC'ten İl Özel İdareye iş makinesi desteği

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
TPIC'ten Batman İl Özel İdareye iş makinesi desteği

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) desteği ile Turkish Petroleum International Company (TPIC) tarafından, İl Özel İdaresi'ne 7 adet iş makinesi hibe edildi.

Batman'ın gelişmesinde önemli katkısı olan ve zaman zaman çevre il, ilçe ile köylerde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren TPAO ve TPIC, sunduğu desteklerle bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyor. TPIC, kendi bünyesinde bulunan 7 adet iş makinesini Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne hibe ederek kırsalda yürütülen alt ve üst yapı hizmetlerinde verimliliğin artırılmasına destek oldu. İl Özel İdaresi Makine parkında gerçekleşen devir teslim işlemi ile 1 yükleyici, 1 greyder, 2 paletli ekskavatör, 1 dozer, 2 D8T dozer hibe edildi.

Yapılan devir teslim işlemlerinin ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, "Batman'ın gelişimine ve büyümesine büyük katkıları olan ve ilimizin var oluş sebebi olan TPAO ve TPIC'e, sunmuş oldukları desteklerden dolayı kurumumuz adına teşekkür ediyorum. Teslim edilen araçlar, ilimiz ve ilçe köylerinin alt yapı hizmetlerine katkı sağlayacaktır. Makine parkımıza teslim edilen araçların, gerekli bakım ve kontrolleri uzman ekiplerimizce gerçekleştirildikten sonra ilçe şantiyelerimizde değerli vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak" dedi.

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TPIC'ten Batman İl Özel İdareye iş makinesi desteği
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