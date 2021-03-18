Turkuvaz Medya’ya iki ödül birden

TURKUVAZ Medya, Ticaret Bakanlığı'nca Dünya Tüketici Hakları Günü kapsamında düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde iki ödüle layık görüldü. SABAH Gazetesi'nden Hazal Ateş, 2020 yılı 'Yazılı Basın Tüketici Ödülü'nü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın elinden aldı.Ateş, "Vatandaşları kandırana katmerli ceza", "Netten alışverişte iade süreçleri kolaylaşacak", "Vatandaşı aldatana darbe" ve "Arızalı ürün satan masrafı öder" başlıklı tüketicileri bilgilendirici, bilinçlendirici haber ve yazıları ile ödüle layık görüldü. Türkiye'nin yerli ve milli ekonomi kanalı A Para ise vatandaşları uyarıcı ve bilgilendirici haberlerinin yanı sıra gerçekleştirdikleri haber programlarında tüketicilere de yararlı içerikleri kullanması sebebiyle ödül aldı. Ödülü, A Para TV Haber Müdürü Murat Ovucu aldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağandışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.