Umutlar 5 kat arttı! İstanbul’un yenilenebilir enerji payı: Yüzde 32

Dünyada iklim dengesini bozan ve sıra dışı doğa olaylarına sebep olan küresel ısınma, şehirlerin iklim stratejilerinin uygulanmasını ve yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırdı. Dünyada 1 milyar insanın yaşadığı bin 300 şehrin yenilenebilir enerji hedefi var. Fosil yakıtı yasaklayan şehir sayısı 5 kat artışla 43'e çıktı. 20 şehir sırada… İstanbul'da ise hedef gelişiyor: Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payı yüzde 32.

5 KAT ARTIŞ

Yenilenebilir enerjide uluslararası bir ağ olan REN21'in "Kentlerde Yenilenebilir Enerjinin 2021 Küresel Durumu" raporu bugün yayınlandı. 330 uzman tarafından hazırlanan rapora göre; dünyada petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıt kullanımını tamamen veya kısmen yasaklayan kent sayısı son 1 yılda 5 kat artarak 43'e çıktı. Dünyada 1 milyar nüfusu barındıran bin 300 şehrin yenilenebilir enerji hedefi var. 20 şehir de yakın gelecekte fosil yakıt kullanımını yasaklayan politikaları yürürlüğe koymayı planlıyor. Bu ivmenin temelinde ise artan nüfus yoğunluğu ve iklim değişikliği yer alıyor. Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor ve küresel enerji tüketiminin 4'te 3'ü şehirlerde gerçekleşiyor.

İSTANBUL'UN PAYI YÜZDE 32

Raporda Türkiye bölümünde ise çarpıcı detaylar var. Şehirlerde ısınma ve soğuma amaçlı enerji kullanımına yönelik olarak Türkiye'de yüzde 7 oranında yenilenebilir enerji var. Güneş ve rüzgar enerjisinin yaygınlaşmaya başladığı Türkiye'de sıcak su kullanımı için yararlanılan güneş panelleri bazı şehirlerde yaygın. Raporda İstanbul'un elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payının da yüzde 32 olduğu görülüyor. İstanbul'un 2030'a kadar 2015'e kıyasla yüzde 33 emisyon azaltımı yapacağı vurgulanıyor.

FOSİL YAKIT SONLANDIRMA TAKVİMİ



Raporda görüşlerine yer verilen REN 21 İcra Direktörü Rana Adib "Kentler yenilenebilir enerjiye geçmeli ve tüm sektörlerde fosil yakıt kullanımını sonlandırma tarihi belirlemeli" diyor. BM Çevre Programı Kentler Programı'nı yürüten Martina Otto ise henüz hayata geçmemiş büyük bir potansiyel bulunduğu belirtti.