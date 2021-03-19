Altın fiyatları sürpriz hareketlilikte! Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, serbest piyasaların son işlem gününde yakından izleniyor. Gram altın fiyatı, yükseliş trendine girerken bugün 411 TL'den işlem görüyor. Kovid-19 salgını nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmıştı . Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık rakamları 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ LİRA OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart'ın sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 19 MART 2021

19 Mart 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.755,00

Satış: 2.793,00

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