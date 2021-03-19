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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları sürpriz hareketlilikte! Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 19.3.2021 10:51 Son Güncelleme: 19.3.2021 10:51

sürpriz hareketlilikte! Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım ve fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları sürpriz hareketlilikte! Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Serbest piyasaların son işlem gününde anlık ve canlı son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana dalgalanma yaşayan fiyatı bugün 411 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalı bir grafik içerisinde bulunuyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 19 Mart 2021 Cuma güncel ve canlı altın fiyatları

Altın fiyatları gelişmeleri, serbest piyasaların son işlem gününde yakından izleniyor. fiyatı, yükseliş trendine girerken bugün 411 TL'den işlem görüyor. Kovid-19 salgını nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmıştı . canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık rakamları 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ LİRA OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart'ın sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 19 MART 2021

19 Mart 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.755,00
  • Satış: 2.793,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.726,00
  • Satış: 2.767,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 411,55
  • Satış: 411,64

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.342,00
  • Satış: 1.366,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 673,00
  • Satış: 683,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.627,66
  • Satış: 2.681,53

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 373,78
  • Satış: 402,23

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları sürpriz hareketlilikte! Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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