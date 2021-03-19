Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, Çiftçi desteği yattı mı? İşte o tarihler!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada; çiftçilere maddi destek amacıyla sağlanan bu ödemelerin kişilerin TC kimlik numaralarına ve ekilen ürüne göre gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Mart ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde "Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu da yanıt arıyor. Bakanlık tarafınca yapılan açıklamada; Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteği hesaplara aktaracağı bildirilmişti.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Bekir Pakdemirli, T.C kimlik numarasına göre ekilen ürün türüne göre ödeneğin vatandaşların hesabına geçeceğini ifade etmişti. Binlerce çiftçi bugün de mazot ve gübre desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 Mart tarihini işaret etmiş ödemelerin kimlik numaralarına göre yapılacağı bilgisini vermişti.