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Giriş Tarihi: 19.3.2021

Doğalgazda yüzde 40’lara ulaştı

Doğalgazda LNG yüzde 40’lara ulaştı
Türkiye ve dünyada sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alanında kullanım hızla artıyor. LNG'nin payının yüzde 35-40'lara vardığını belirten OMV Türkiye Genel Müdürü Serkan Hotoğlu, "Artan teknolojiler de LNG'nin daha kolay ve az maliyetli olmasını sağlıyor. Mevcut durumdaki doğalgaz payının düşünmemek lazım sadece. Her ürün kendi pazarını da yaratıyor. LNG'nin farklı kullanım biçimleri boru hattı doğalgazının erişiminde farklı bir yapıya kavuşmasını sağlayacak" dedi. Türkiye'de LNG'nin kara taşımacılığında kullanımını bir süredir devam ettiren OMV Türkiye, iki yeni yatırıma daha imza attı. Firma, 80 araçlık tanker filosunun yüzde 10'unu LNG yakıt kullanan araçlarla değiştirdi. Bu yatırımın paralelinde de Bolu'da LNG yakıtlı tankerlere hizmet vermek üzere kapalı devre bir LNG dolum garajını da hizmete aldı. Hotoğlu, 80 araçlık filo ile yılda 10 milyon kilometre yol yaparak Türkiye'nin dört bir yanındaki yaklaşık 400 müşteriye hizmet götürdüklerini söyledi.

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Doğalgazda LNG yüzde 40’lara ulaştı
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