Gelibolu-Eceabat Yolu’nda geri sayım başladı

Bakan Karaismailoğlu tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ve yolların yeni yatırımlara, iş olanaklarına vesile olacağını belirtti.

YOLLAR TAMAMLANIYOR

Gelibolu--Eceabat Yolu'nun önümüzdeki yıl hizmete açılacağının müjdesini veren Bakan Karaismailoğlu, "Yolumuz üzerindeki Bigalıdere Köprüsü'nü de içerisine alan 5,7 kilometrelik kesimin yapım çalışmaları bitirildi. Gelibolu Eceabat Yolu'nun, şehrimize gelecek yeni yatırımlara, iş olanaklarına, bolluğa, berekete vesile olmasını diliyorum" dedi.

Gelibolu Eceabat Yol Şantiyesini ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu , Çanakkale'deki ulaşım ve iletişim yatırımları için yap-işlet-devret projeleri de dahil olmak üzere son on dokuz yılda tam 20 milyar 69 milyon lira bütçe aktarıldığını belirtti. Karaismailoğlu, "Çanakkale'de yaptığımız önemli karayolu yatırımlarından birisi de bugün hep birlikte yapım çalışmalarını incelediğimiz Gelibolu-Eceabat Yolu'dur. Artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki önümüzdeki yıl hizmete açmayı planladığımız yolumuzda geri sayım başlamıştır. Uzunluğu 47,5 kilometre olan bölünmüş yol projemizin bugüne dek 26,5 kilometrelik bölümünü tamamladık. Ayrıca, T1, T1A ve T2 Tünellerini hizmete aldık. Yolumuz üzerindeki Bigalıdere Köprüsü'nü de içerisine alan 5,7 kilometrelik kesimin yapım çalışmaları bitirildi. Şimdiden, Gelibolu Eceabat Yolu'nun, şehrimize gelecek yeni yatırımlara, iş olanaklarına, bolluğa, berekete vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

AVRUPA İLE BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Çanakkale'de devam eden önemli karayolu yatırımlarında çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü aktaran Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı "Halen Çanakkale il sınırları içinde devam eden 10 önemli karayolu yatırımımız bulunuyor. Bu projelerimizden birisi de bildiğiniz gibi Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesidir. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü de bu projenin bileşenlerini oluşturmaktadır. 88 kilometre otoyol ve 13 kilometrelik bağlantı yolları ile toplamda 101 kilometre uzunluğundaki bu otoyolumuz, şehrimizin geleceği için çok kıymetlidir. Gözbebeğimiz Çanakkale için yapılanlar hiçbir zaman yeterli değildir. Daha nice proje ve eserle kıymetli Çanakkalelilere hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.