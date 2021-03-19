Salgın döneminde aldığı önlemlerle ön plana çıkan ve Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) açıkladığı verilere göre Avrupa genelindeki en yoğun uçuş trafiğine sahip havalimanı olan İstanbul Havalimanı salgın dönemindeki en yoğun gününü yaşıyor. Yeni normalleşme ile birlikte 1 Haziran 2020'de tarifeli uçuşların yeniden başladığı İstanbul Havalimanı'nı bugün iç ve dış hatlarda 81 bin yolcu kullanacağı açıklanırken 646 uçuş gerçekleştirilmesi bekleniyor.



ÖNLEMLER ARTTIRILDI



Yaşanması beklenen yoğunluk nedeniyle yolcuların sıkıntı yaşamaması için İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz koordinasyonunda tüm önlemler alındı. Terminal girişlerinde yoğunluk yaşanmaması için giriş kapılarındaki güvenlik kontrol sayıları arttırılırken pasaport geçişlerinde yolcuların sıra beklememesi için polis sayısı arttırıldı. Havalimanı işletmecisi İGA hijyen ekibi ve yapılan anonslarla sosyal mesafe kuralları yolculara sık sık hatırlatıldı