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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı'dan son dakika: Altın fiyatlarında flaş hareket! 19 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.3.2021 07:51

Kapalıçarşı'dan : Altın fiyatlarında flaş hareket! 19 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı'dan son dakika: Altın fiyatlarında flaş hareket! 19 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

gelişmeleri her gün milyonlarca kişinin gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene 500 TL’nin üzerinde işlem görerek rekor kıran fiyatların bilindiği üzere koronavirüs aşısıyla ilgili gelen olumlu yöndeki haberler üzerinde ani düşüşlere imza atmıştı. Sarı metaldeki bu hareketliliğin yerine şimdilerde grafiğinde durgunluk hakim. Bu noktada “19 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları da yanıt aramaya başladı. Sabah saatlerinde gelen son dakika altın fiyatlarına göre; altının gram fiyatı haftanın son işlem gününde 408 TL olarak kaydedildi.

Altın fiyatları gelişmeleri bugün de sabah saatlerinden itibaren binlerce kişinin araştırma konusu haline geldi. "19 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt ararken bugün serbest piyasalardan gelen son dakika verilerine göre; altının gram fiyatı 408 TL'den işlem görürken çeyrek 668 TL olarak kaydedildi. Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşalar tarafınca yakından takip ediliyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Sorusu milyonların gündeminde yerini almaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak uzman yorumları yakından takip edilirken vatandaşlar gün içerisinde anlık fiyatlara göre yatırımlarını yönlendiriyor. Bu kapsamda son dönemde sarı metalin fiyatlarındaki durgunluk ise dikkat çekiyor.

SON DAKİKA: Altın düşecek mi yükselecek mi? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

Alış: 2.806,00

Satış: 2.845,00

SON DAKİKA: Altın düşecek mi yükselecek mi? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.776,00
  • Satış: 2.818,00

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GRAM ALTIN

  • Alış: 420,74
  • Satış: 420,82

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SON DAKİKA: Altın düşecek mi yükselecek mi? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.366,00
  • Satış: 1.391,00

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ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 685,00
  • Satış: 696,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın düşecek mi yükselecek mi? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

TAM ALTIN

  • Alış: 2.680,62
  • Satış: 2.733,69

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SON DAKİKA: Altın düşecek mi yükselecek mi? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 380,57
  • Satış: 409,29

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Kapalıçarşı'dan son dakika: Altın fiyatlarında flaş hareket! 19 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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