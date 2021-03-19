Maden Holding'le şirketler değer kazanacak

Türkiye ekonomisinin en önemli hammadde, ihracat kaynağı olan madencilik sektörü büyümeye devam ederken, Maden Holding çalışmaları hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi paketi kapsamında madencilik, petrol ve doğalgaz arama, üretiminde yatırım ortamını iyileştirecek, yatırım güvencesinin daha da artırıldığı bir piyasa oluşturulacak. Türkiye'den de dünya devi "BHP Billiton, Vale" gibi madencilik şirketleri çıkacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin önceki yıl madenlerden yaklaşık 38 milyar lira satış yaptığını belirterek, Şubat 2021 itibariyle toplam maden ruhsatının da 15 bine yakın olduğunu belirtti.



MADEN İHRACATI HIZLA ARTIYOR

Dünya madenciliği çeşitliliği sıralamasında onuncu sırada yer alan Türkiye 80 türde maden, 650 farklı renk ve desende mermer, 150 farklı çeşitte doğal taşa sahip bulunuyor. Madencilik sektöründe Çin, ABD, Belçika, İspanya, İtalya başta olmak üzere 768 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Ekonomi paketinde "cari açık" başlığı altında maden sektörüne yönelik yatırım güvencesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin başlıklar sektörü de memnun etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, madencilik sektörüne ilişkin soruları yanıtlarken, Şubat ayı itibariyle 5 bin 134'ü arama ruhsatı, 9 bin 723'ü işletme olmak üzere yürüklükte toplam 14 bin 857 maden ruhsatı bulunduğunu ifade etti etti. Bakan Dönmez, "Son 4 yılda 9 bin 920 talebin 7 bin 132'si için ruhsat düzenlendi. Maden Kanunu hükümleri kapsamında Türkiye genelinde beş yılda toplam 7 bin 68 ruhsat iptal edildi. Madenlerden 2019 yılında 37 milyar 695 milyon lira yıllık satış tutarı elde edildi" bilgisini verdi.



ŞİRKETLER DAHA DA DEĞER KAZANACAK

Tüm madencilik faaliyetleriyle (altın, kömür, çinko, demir, bakır, alüminyum, linyit gibi madenlerin çıkarılması ve işlenmesi) ilgili şirketler. Maden Holding çatısı altında toplanacak. Türkiye Varlık Fonu, yirmiye yakın kıymetli madenin çıkarılması, işletilmesinde rol üstelenecek. Yeni yapılanmayla dünyanın en büyük madencilik şirketleri Avustralyalı BHP Billiton, Brezilyalı Vale gibi şirketler çıkacak. Bir sonraki adımda Maden Holding, ülke içinde olduğu gibi Kanada, Londra'da halka açılarak değer yaratılacak.

SEKTÖRDE YATIRIM HAZIRLIĞI

TİM Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, ekonomi paketinde maden sektörüne ilişkin yatırım güvencesi verilmesinden memnun olduklarını belirterek, "Bu adımlar sonrasında madenciler yatırım planlarını somutlaştıracaktır" dedi. Yeni bir maden ruhsatı alabilmek için en az 2 yıl gerektiğini ifade eden Çetinkaya, "4 ayrı bakanlıktan izin almanız gerekiyor. Arama ruhsatı, işletme ruhsatı ve işletme izin belgeleri (ÇED raporu ve orman izinleri) gibi ciddi süreçler var. Bir madeni hizmete alabilmek için 16 farklı kurumun görüşü ve izni gerekiyor. Madencilik sektörüne yönelik algıyı kırmamız durumunda ülkemizin üretim, istihdam ve ihracat anlamındaki en büyük sektörü olur" dedi. Türkiye'nin dünyada Hindistan'dan sonra altını en fazla kullanan ülke olduğunu belirten Çetinkaya, "Altın birikimi yapmayı seven bir toplum olarak Türkiye'nin sadece altında yıllık ihtiyacı 200 ton. Ülkemizde hâlihazırda 18 altın madeninde yıllık 42 ton üretim gerçekleşiyor. Kalan 160 ton altın Türkiye'de üretilse 6 milyar dolarlık ekonomik değer ülkemizde kalır" değerlendirmesini yaptı.