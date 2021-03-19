Maden sahalarında drone ile denetim dönemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde çalışan harita mühendisleri, haritalama için özel tasarlanan drone yardımıyla Türkiye genelindeki maden sahalarını denetleyip 3 boyutlu modellenmesini sağlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Coğrafi olarak ölçülmesi ve ulaşılması güç olan bölgelerde drone teknolojisinin kullanılması bize büyük avantajlar getirecek. Üretim faaliyetlerinin devam ettiği sahalarda drone kullanılarak ölçüm işlemlerinin yapılması iş sağlığı ve güvenliği bakımından da büyük önem arz ediyor" dedi.