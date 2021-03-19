Mercedes-Benz StartUP 2021 başladı

İlki 2017 yılında hayata geçirilen StartUP programı kapsamında düzenlenen Mercedes-Benz StartUP yarışmasının, 2021 yılı için başvuruları açıldı. Bugüne kadar iş geliştirme eğitimleri, atölye çalışmaları, para ödülü, ulusal ve uluslararası network geliştirme gibi farklı yollarla 170'in üzerinde startup'ı destekleyen Mercedes- Benz, bu yıl StartUP programının dördüncüsünü düzenliyor. Mercedes- Benz StartUP'a, Birleşmiş Milletler "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"nın bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startup'lar davet ediliyor. Yarışma jürisi tarafından fikir aşamasını geçmiş, iş planı netleşmiş, prototipi üretilmiş ya da prototip planı hazır olan startup'lar değerlendirmeye alınıyor. Mercedes-Benz StartUP'ta belirlenen kriterlere göre yarışma jürisinin belirlediği ilk 10 startup'a verilen ödüllere bu yıl bir yenisi daha eklendi. İlk defa 10 startup, Mercedes-Benz yöneticilerinden kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteği alma şansı yakalayacak. Aynı zamanda seçilen ilk 10 startup'a, Avrupa startup ekosistemini tanıma imkânı bulacakları Almanya Girişim Ekosistemi ile yakından iletişim kuracakları modüle katılım hakkı hediye edilecek.