Otellerde 'Turuncu Bayrak' dönemi

GIDADostu Derneği'nin gıda israfının önlenmesi ve gıdanın korunması amacıyla otellerde başlattığı "Gıda Dostu Turuncu Bayrak" uygulaması, giderek büyüyor. "Afiyet olsun, israf olmasın" sloganıyla başlatılan uygulama, otellerdeki israfın önemli ölçüde önüne geçiyor. Uygulamayı tanıtmak üzere bir grup gazeteciyle bir araya gelen Gıda Dostu Derneği Başkanı Ali Akgün, gıda israfının dünyada 1 trilyon dolar, Türkiye'de ise 256 milyar lira boyutuna ulaştığına dikkat çekerek, gıda israfının önemli bir bölümünün otellerde yapıldığını, bu nedenle projeyi otellerden başlattıklarını söyledi.Uygulamanın işleyişini de anlatan Akgün, "Otel personelinden 5 temsilci seçiliyor, bu kişilere israfın önlenmesine yönelik eğitim veriliyor. Ayrıca, diğer tüm personele de farkındalık eğitimi veriliyor" diye konuştu. Eğitimlerin ardından uygulamaya geçildiğini belirten Akgün, oteldeki tabakların küçültülmesi, süslemelerin kaldırılması gibi israfı önleyici adımlar atıldığını anlattı. Otellerde ve evlerde israfın özellikle çocuklar tarafından yapıldığına dikkat çeken Akgün, çocukların farkındalığının artırılması amacıyla projede özenle çalışıldığını belirtti. Akgün, bu kapsamda, etkinlik rehberinde yer alan uygulamalar dışında otele gelen çocuklar için "İsraf Dedektifi Tatilde" adıyla bir kitap çıkardıklarını kaydetti.5 yıldızlı bir otelin sezonda ortalama 30 milyon liralık mutfak harcaması yaptığını ifade eden Akgün, bu paranın 3 milyon lirasının gıda israfıyla boşa harcandığını belirtti. Turuncu Bayrak uygulamasının bu israfın önüne geçmeyi hedeflediğini vurgulayan Akgün, "Proje ile 3'üncü yılın sonunda yüzde 30, 5'inci yılın sonunda yüzde 70 oranında gıda israfının önlenmesi öngörülüyor" dedi.OTELLERDEN başlayan Turuncu Bayrak uygulamasının, zamanla farklı işletme ve kurumlardan da ilgi gördüğünü söyleyen Akgün, şu an aralarında otel, öğretmenevi ve üniversitenin bulunduğu toplam 20 işletmenin Turuncu Bayrak sahibi olduğunusöyledi. Akgün, yıl sonuna kadar 100 otel ve 20 milyon misafire ulaşmak istediklerini vurguladı.