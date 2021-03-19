SON DAKİKA: Altın fiyatları düştü! 19 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi! Altın fiyatları bugün düşüş eğilimi gösteriyor. Özellikle koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal ekonominin merkezinde yer alırken inişli çıkışlı grafiği nedeniyle sık sık takip ediliyor. Hareketli bir grafiğe sahip olması nedeniyle canlı ve güncel rakamlar ise merak ediliyor. Buna göre; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler…
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 368,23
SATIŞ: 396,47
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.716,00
SATIŞ: 2.762,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.701,00
SATIŞ: 2.741,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.606,33
SATIŞ: 2.657,98
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.322,00
SATIŞ: 1.344,00