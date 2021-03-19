SON DAKİKA: Altın fiyatları düştü! 19 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi! Altın fiyatları bugün düşüş eğilimi gösteriyor. Özellikle koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal ekonominin merkezinde yer alırken inişli çıkışlı grafiği nedeniyle sık sık takip ediliyor. Hareketli bir grafiğe sahip olması nedeniyle canlı ve güncel rakamlar ise merak ediliyor. Buna göre; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 19 MART 2021 CUMA

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;