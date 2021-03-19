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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları düştü! 19 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.3.2021 15:28

: düştü! 19 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA: Altın fiyatları düştü! 19 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın son işlem gününde ile ilgili haberleri yakından takip ediliyor. Bugün düşüş eğilimi gösteren sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken hem sabah saatleri hem de gün içerisinde canlı ve güncel rakamlar sorgulanmaya devam ediyor. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 368 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 323 liradan işlem görmektedir. Bu bakımdan; altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeleri!

Son dakika haberi! Altın fiyatları bugün düşüş eğilimi gösteriyor. Özellikle koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal ekonominin merkezinde yer alırken inişli çıkışlı grafiği nedeniyle sık sık takip ediliyor. Hareketli bir grafiğe sahip olması nedeniyle canlı ve güncel rakamlar ise merak ediliyor. Buna göre; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 19 MART 2021 CUMA

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 368,23

SATIŞ: 396,47

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.716,00

SATIŞ: 2.762,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.701,00

SATIŞ: 2.741,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.606,33

SATIŞ: 2.657,98

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.322,00

SATIŞ: 1.344,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 663,00

SATIŞ: 673,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 406,18

SATIŞ: 406,27

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SON DAKİKA: Altın fiyatları düştü! 19 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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