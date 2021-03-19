Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Altın fiyatları düşüşte! 19 Mart Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.3.2021 20:02

Son dakika: düşüşte! 19 Mart Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek fiyatları ne kadar?

Son dakika: Altın fiyatları düşüşte! 19 Mart Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Piyasaların nabzını yoklayan vatandaşlar son dakika haberlerini merak ediyor. ’dan canlı ve güncel rakamları öğrenmeden kuyumcularını yolunu tutmayan yatırımcılar gün içinde fiyatları ne kadar, 19 Mart Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek oldu gibi sorulara yanıt arıyor. Mart ayında ani iniş çıkışlar gözlemlenen sarı metal yatırımcının ilgisini çekmeye devam ederken bugün 660 TL, gram 404 TL’den işlem görüyor. İşte haberinin detayları…

Altın fiyatları son dakika: Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile altın fiyatları merak ediliyor. Her gün anlık olarak değişen sarı metale yoğun ilgi sürerken altın fiyatları ne kadar, 19 Mart 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Yatırım aracının bir sürelik aranın ardından yükselişe geçtiği gözlemlenirken altının gram fiyatı 404 TL'yi gördü. İşte güncel ve canlı rakamlar eşliğinde altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler haftanın son işlem gününde de milyonların gündemine geliyor. Son olarak gram altın 404, çeyrek altın 660, 22 ayar bilezik 366 liradan işlem görürken altın fiyatları ile ilgili detaylar şöyle;

ATA ALTIN

Alış: 2.755,00

Satış: 2.793,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.726,00

Satış: 2.767,00

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 373,78

Satış: 402,23

GRAM ALTIN

Alış: 411,55

Satış: 411,64

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

Alış: 1.342,00

Satış: 1.366,00

TAM ALTIN

Alış: 2.627,66

Satış: 2.681,53

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

Alış: 673,00

Satış: 683,00

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Altın fiyatları düşüşte! 19 Mart Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA