Son dakika: Altın fiyatları düşüşte! 19 Mart Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika: Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile altın fiyatları merak ediliyor. Her gün anlık olarak değişen sarı metale yoğun ilgi sürerken altın fiyatları ne kadar, 19 Mart 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Yatırım aracının bir sürelik aranın ardından yükselişe geçtiği gözlemlenirken altının gram fiyatı 404 TL'yi gördü. İşte güncel ve canlı rakamlar eşliğinde altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler haftanın son işlem gününde de milyonların gündemine geliyor. Son olarak gram altın 404, çeyrek altın 660, 22 ayar bilezik 366 liradan işlem görürken altın fiyatları ile ilgili detaylar şöyle;