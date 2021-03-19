SON DAKİKA! Bakan müjdeyi verdi! 'Taksitler faizsiz 6 ay ötelendi'

YENİ BİR KOLAYLIK HAYATA GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi" dedi.