SON DAKİKA! Bakan müjdeyi verdi! 'Taksitler faizsiz 6 ay ötelendi'

Son dakika haberler...Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay ötelendi" diye konuştu.
YENİ BİR KOLAYLIK HAYATA GEÇİRİLDİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi" dedi.
"YENİ BİR BORÇ YAPILANDIRILMASI 18 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA BAŞLATILDI"
Bakan Pekcan, "TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlatıldı" diye konuştu.
TAKSİTLERİ DEVAM EDENLERİN DE KALAN TAKSİTLERİ FAİZSİZ 6 AY SÜREYLE ÖTELENDİ
Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitlerinin faizsiz 6 ay süreyle ötelendiğini müjdeleyen Bakan Pekcan, "Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
1/3) Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) March 19, 2021
3/3) Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) March 19, 2021