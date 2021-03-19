Son dakika: Otellerde yeni dönem başlıyor! Yetişkine ayrı çocuğa ayrı olacak...

TABAKLAR KÜÇÜLTÜLÜYOR

Uygulamanın işleyişini de anlatan Akgün, "Otel personelinden 5 temsilci seçiliyor, bu kişilere israfın önlenmesine yönelik eğitim veriliyor. Ayrıca, diğer tüm personele de farkındalık eğitimi veriliyor" diye konuştu. Eğitimlerin ardından uygulamaya geçildiğini belirten Akgün, oteldeki tabakların küçültülmesi, süslemelerin kaldırılması gibi israfı önleyici adımlar atıldığını anlattı. Uygulamaya ilişkin 50'den fazla görselin belirlenen yerlerine konumlandırıldığını söyleyen Akgün, ayrıca otel için 'online' bir sistemin devreye sokulduğunu ifade etti.