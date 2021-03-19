Türkiye’nin Maldivleri’ne ziyaretçi sınırı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve suyunun turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nü korumak için yeni önlemler aldı. Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yeni çalışmanın detayları ortaya çıktı. Yapılan çalışmaya göre, yılda 1.5 milyon olan ziyaretçi sayısı, üniversitelerle yapılan taşıma kapasitesi çalışmaları sonucunda 570 bine düşürülecek. Anlık kişi kapasitesi 540 olacak şekilde bölgeye girişler kontrollü sağlanacak.Ziyaretçiler Salda'da plaja yaklaşmadan seyir teraslarından bölgeyi izleyecek. Kontrolsüz kullanımların bulunduğu alanda mevzuata aykırı yapılaşmalar kaldırıldı. Gölün tamamının etrafına ahşap bariyerlerden set yapılırken; ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri üniteler 600 metre geriye çekildi. Beyaz Adalar bölgesinde belli mesafede kuma basmak da yasak. Alanın otopark ihtiyacı, 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışında bir alanda çözümlendi. Bölgedeki tarımsal faaliyetler için kuyulardan su çekilmesi yasaklandı.Yapılan çalışmalar kapsamında, çöp konteynerleri konularak, çöp toplama araçları alındı ve sıfır atık yönetimi oluşturuldu. Salda Gölü kıyısında sigara içilmeyen dumansız hava sahası oluşturuldu. Alanın kontrolü için 7/24 kamera sistemi kuruldu. Alana gelen ziyaretçilerin manzarayı uzaktan gözlemleyebilecekleri seyir terasları projelendirildi. Göl etrafındaki mevcut araç yolu üzerinde bisiklet yolu tasarlandı.Alanda bilimsel çalışmalara da ağırlık verildi. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Salda Gölü'ndeki mineral ve çökel oluşumlarının, Mars'ta Jezero Krateri etrafındaki oluşumlara benzerlik sergilediğini belirtmesi ve Azim (Perseverance) robotunun Jezero Krateri'nde yapacağı çalışmalara ışık tutabileceğine dair açıklamalarını takiben alan bilimsel olarak oldukça popüler hale gelmişti. 2019 yılında Türk ve NASA bilim insanlarının gölde yürütmüş olduğu bilimsel çalışmalar sonrasında, gölde oluşan hidromanyezit içerikli stromatolitler ile Mars'taki karbonat içerikli kayaçlar arasındaki benzerliklerin NASA'nın da dikkatini çektiği güncel yayın organlarında da yer aldı. Bu alandaki bilimsel çalışmalar şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi ve İTÜ işbirliği ile devam ettiriliyor. NASA'nın Mars'taki çalışmalarına ışık tutacak çalışmada saha analizlerine geçildi.Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü, tüm Türkiye'yi 'yeşil ağlarla' örmesi planlanan 'ekolojik koridor'lar üzerinde de yoğun mesai harcıyor. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında biyoçeşitlilik kaybının azaltılmasını desteklemek için Türkiye'de korunan alanlar; milli parklar, sulak alanlar, özel çevre koruma alanlarını birbirine bağlayacak ve mikroklimanın devamlılığını sağlayacak projeler üzerinde çalışılıyor. Hacettepe Üniversitesi ile yapılan ortak çalışmada İç Anadolu'dan Karadeniz'e 22 pilot ilde uygulamalar yapılacak. Bu koridorlar daha sonra Türkiye'ye yayılacak.