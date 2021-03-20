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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareket! (20 Mart 2021) Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.3.2021 07:14 Son Güncelleme: 20.3.2021 07:14

| Altın fiyatlarında flaş hareket! (20 Mart 2021) Tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareket! 20 Mart 2021 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Mart ayının sonuna yaklaşırken ay başından bu yana durgunluğunu koruyan altın fiyatlarındaki gelişmeleri milyonların gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Bu sabah saatlerinde serbest piyasalarda altının gram fiyatında ufak çaplı bir düşüş gözlemlenirken 404 TL’den işlem gördüğü kaydedildi. Öte yandan sarı metalin en çok tercih edilen çeşidi çeyrekte ise fiyatlarda yüzde 0.74’lük düşüşle 661 TL’den işlem gördüğü bildirildi. Bu noktada “20 Mart Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar, kaç TL?” soruları gün içerisinde yanıt aramaya devam ediyor. İşte canlı ve güncel rakamlarla altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Son dakika haberleri… Bir Cumartesi gününde daha yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu noktada "Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt aramaya devam ederken geçtiğimiz hafta içinde de durgunluğunu koruyan altın fiyatları bugün sabah saatlerinde de ufak çaplı düşüşle işlem görmeye devam ediyor. Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle özellikle yatırımlarını yönlendirmek isteyen kişiler tarafından gündemdeki yerini alıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Geçtiğimiz yıl pandeminin etkisiyle rekor rakamlara ulaşan altın, Kasım ayında gelen aşı haberleri ile düşüşe geçti. Yeni yıl ile birlikte adeta dibi gören altındaki hareketlilik bu haftada da ufak çaplı düşüş ve yükselişlerle devam etti. Bu yönde yatırımlarını gerçekleştirmekte olan binlerce vatandaş, altının önümüzdeki günlerde yaşayacağı seyri merak ediyor.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 368,23

SATIŞ: 396,47

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.716,00

SATIŞ: 2.762,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.701,00

SATIŞ: 2.741,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.606,33

SATIŞ: 2.657,98

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.322,00

SATIŞ: 1.344,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 663,00

SATIŞ: 673,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 406,18

SATIŞ: 406,27

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareket! (20 Mart 2021) Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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