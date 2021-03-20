SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareket! (20 Mart 2021) Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri… Bir Cumartesi gününde daha yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu noktada "Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt aramaya devam ederken geçtiğimiz hafta içinde de durgunluğunu koruyan altın fiyatları bugün sabah saatlerinde de ufak çaplı düşüşle işlem görmeye devam ediyor. Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle özellikle yatırımlarını yönlendirmek isteyen kişiler tarafından gündemdeki yerini alıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Geçtiğimiz yıl pandeminin etkisiyle rekor rakamlara ulaşan altın, Kasım ayında gelen aşı haberleri ile düşüşe geçti. Yeni yıl ile birlikte adeta dibi gören altındaki hareketlilik bu haftada da ufak çaplı düşüş ve yükselişlerle devam etti. Bu yönde yatırımlarını gerçekleştirmekte olan binlerce vatandaş, altının önümüzdeki günlerde yaşayacağı seyri merak ediyor.