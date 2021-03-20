BiP'in kullanımı kolaylaştırıldı

Turkcell iletişim platformu BiP'in arayüzünü iyileştirdi. Ana menü sadeleşti ve erişilebilirlik seviyesi artırıldı. Uygulamada yer alan "Keşfet" menüsü, ana sayfadan "Daha Fazla" menüsüne taşındı. Ayrıca ana menü kullanımı tercihe göre değiştirilebilir hale getirildi. Kullanıcılar, "Kişiselleştir" butonu ile Keşfet'i ve tercih ettikleri diğer özellikleri ana menüye taşıyabiliyor.Görme engelli kullanıcılar için erişilebilirliğin de artırıldığı BiP'in güncel sürümünde, uygulamada yer alan tüm alanların etiketlendirilmesi, mesajlaşma deneyiminin sadeleştirilmesi, grup aramalarda seçilen kişilerin söylenmesi, mesajlar içinde toplam kaç tane okunmamış mesaj olduğunun söylenmesi gibi özellikler yer alıyor.Görüntülü ya da sesli aramalarda tüm butonlara erişilebilmesi, tüm butonların ayrı ayrı okunması gibi yenilikler de bulunuyor. BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, "75 milyonu aşan indirilme sayımız ile her gün dünya çapındaki milyonlarca kullanıcımızın hayatına dokunuyoruz" dedi.