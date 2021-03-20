Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, çiftçi desteği hesaplara yattı mı? İşte o tarihler!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada; çiftçilere maddi destek amacıyla sağlanan bu ödemelerin kişilerin TC kimlik numaralarına ve ekilen ürüne göre gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Mart ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde "Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu da yanıt arıyor. Bakanlık tarafınca yapılan açıklamada; Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteği hesaplara aktaracağı bildirilmişti.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Bekir Pakdemirli, T.C kimlik numarasına göre ekilen ürün türüne göre ödeneğin vatandaşların hesabına geçeceğini ifade etmişti. Binlerce çiftçi bugün de mazot ve gübre desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 Mart tarihini işaret etmiş ödemelerin kimlik numaralarına göre yapılacağı bilgisini vermişti.
İŞTE TC NUMARASINA GÖRE ÖDEME TARİHLERİ!
Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödenecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakanlık, Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacaklarını bildirdi. Tarım Bakanlığı, ödemeleri bu hafta içerisinde gerçekleştirecek. TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00'dan sonra yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"
Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman yapıldı?
Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.