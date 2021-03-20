İstanbul Havalimanı en yoğun günü yaşadı

Kovid-19 salgınının ardından uçuşların kısa bir süre askıya alındığı, 1 Haziran 2020 itibarıyla seferlerin yeniden başladığı İstanbul Havalimanı, bu süreçteki en yoğun gününü yaşadı. Pandemi döneminde Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) verilerine göre, uçuş ve yolcu sayısı bakımından Avrupa'nın zirvesinde yer alan İstanbul Havalimanı, dün yeni bir rekora daha imza attı.İç ve dış hatlar olmak üzere toplam 646 sefer gerçekleştirilirken, 81 binin üzerinde yolcu da havalimanını kullandı. Havalimanındaki yoğunluk dolayısıyla İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri çeşitli önlemler aldı. Yoğunluğu azaltmak amacıyla açık olan havalimanı giriş kapılarının sayısı, güvenlik noktaları ve güvenlik görevlerinin sayısı artırıldı. Bilet işlemlerini tamamlayan yolcuların geçişleri için pasaport kontrol noktalarındaki görevli sayısı arttı.