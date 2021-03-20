KÇÖ için son tarih açıklandı! Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, ne zamana kadar devam edecek?

Kabine Toplantısı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği'nin bu ay sona ereceği açıklamasında bulunmuştu. Salgın sürecinde vatandaşlara maddi destek amacıyla sağlanan bu ödenek, geçtiğimiz seneden bu yana peyderpey uzatılmıştı. "Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ne zaman bitiyor, ne zamana kadar devam edecek?" soruları ise bu anlamda gündeme taşındı. Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için verilen kararın değişmeyeceğini ve bu ay biteceğini aktardı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Birkaç aydır hesaplara düzenli olarak yatırılan kısa çalışma ödeneğinin ne zaman sona ereceği bugünlerde birçok kişinin gündeminde yer alan konuların başında geliyor. Mart ayında normalleşme süreci ile beraber sona ereceği bildirilen ödeneğin son tarihi için ayın 31'i işaret edilmiş ve herhangi bir uzatma durumu olmayacağı duyurulmuştu.