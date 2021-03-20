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Giriş Tarihi: 20.3.2021 11:00

KÇÖ için son tarih açıklandı! ne zaman bitiyor, ne zamana kadar devam edecek?

KÇÖ için son tarih açıklandı! Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, ne zamana kadar devam edecek?

Salgın sürecinde vatandaşlara birçok ödenek sağlanırken bu ödeneklerden biri de olmuştu. Geçtiğimiz seneden bu yana Cumhurbaşkanlığı kararı ile peyderpey uzatılan ödenek için son tarih geldi çattı. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla alakalı açıklamasının ardından binlerce kişi “Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ne zaman bitiyor, ne zamana kadar devam edecek?” sorusu yanıt aramaya başladı. Alınan son karara göre; KÇÖ kısaltımı ile de bilinen Kısa Çalışma Ödeneği Mart ayı itibarıyla sona erecek.

Kabine Toplantısı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği'nin bu ay sona ereceği açıklamasında bulunmuştu. Salgın sürecinde vatandaşlara maddi destek amacıyla sağlanan bu ödenek, geçtiğimiz seneden bu yana peyderpey uzatılmıştı. "Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ne zaman bitiyor, ne zamana kadar devam edecek?" soruları ise bu anlamda gündeme taşındı. Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için verilen kararın değişmeyeceğini ve bu ay biteceğini aktardı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Birkaç aydır hesaplara düzenli olarak yatırılan kısa çalışma ödeneğinin ne zaman sona ereceği bugünlerde birçok kişinin gündeminde yer alan konuların başında geliyor. Mart ayında normalleşme süreci ile beraber sona ereceği bildirilen ödeneğin son tarihi için ayın 31'i işaret edilmiş ve herhangi bir uzatma durumu olmayacağı duyurulmuştu.

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ için sona gelindi!

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ BİTİRİYORUZ"

Kabine toplantısı sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Ülkemizdeki tüm cep telefonları abonelerine aylık 8 GB kadar EBA'ya ücretsiz erişim imkanı sağladık. Öğrenim ve katkı kredisinin bazı taksitlerini erteledik. Vatandaşlarımıza 56 milyar lirayı sosyal koruma kalkanı çerçevesinde aşmıştır. Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık.

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ için sona gelindi!

Bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu."

Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan bazı satır başları şöyle;

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ için sona gelindi!

40 MİLYAR LİRA PRİM BORCUNU 6 AY SÜREYLE ERTELEDİK


1,3 milyon işyerinin toplam 40 milyar lira prim borcunu 6 ay süreyle erteledik. Test, tedavi ve bakım hizmetleri için genel sağlık sigortasında 7,8 milyar lirayı aştı. Salgın sosyal destek programımızla 6,5 milyon haneye biner liradan toplamda 6,5 milyar lira nakdi yardım ulaştırdık.

Kampanyamızla 2 milyarı aşkın yardım topladık, ihtiyaç sahibi hanelere takdim ettik.

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ için sona gelindi!

Salgının etkilerinin azaltılması için hazırladığımız ekonomik istikrar kalkanı paketini kamuoyuyla paylaşmıştık. Borç ertelemeleri, yeniden yapılandırma, karşılıksız hibelere kadar salgından olumsuz etkilenen tüm kesimlerin yanında olduk. Basit usulde vergilendirmeye tabi olanlar başta olmak üzere esnaf ve sanatkârımıza aylık bin lira destek ödemesi yaptık. İşyeri kira olan esnaflarımıza büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira destek ödemesinde bulunuyoruz.

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KÇÖ için son tarih açıklandı! Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, ne zamana kadar devam edecek?
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