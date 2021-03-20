Mart ayı kira yardımı ve gelir kaybı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Bakanlık son dakika açıkladı!

Ticaret Bakanlığı tarafından kira desteği ve gelir kaybı Mart ayı ödemeleri için son dakika açıklaması gelmişti. Binlerce esnafın faydalandığı bu ödeneğin Mart ayına ait ödemelerinin başladığı bilgisinin ardından binlerce vatandaş konuya dair detayları araştırmaya başladı. Bu noktada "Kira yardımı, gelir kaybı desteği ne zaman yatacak, yattı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Esnafa kira yardımı ve gelir kaybı desteği Mart ayı ödemelerinin geçtiğimiz gün başladığı bildirildi.

BAKANLIK AÇIKLADI! KİRA DESTEĞİ VE GELİR KAYBI ÖDEMELERİ…

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık." İfadelerini kullandığı sosyal medya paylaşımında beklenen açıklamayı yapmış oldu. Salgın sürecinde negatif yönlü etkilenen vatandaşlara sağlanan bu ödenek binlerce kişiye maddi destek olmaya devam ediyor.