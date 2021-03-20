Pistler 15 Nisan’a kadar dolu

12 ay turizmin yapıldığı Türkiye'de sahil otelleri hazırlıklarını sürdürürken, kayak otelleri de sezonu 15 Nisan'a kadar uzatmanın keyfini yaşıyor. Ocak-şubatta hem hafta sonu kısıtlamaları hem de yüksek fiyatlar nedeniyle kayak bölgelerine gidemeyen yerli turist, martta pistleri doldurdu. Mart ayının soğuk geçmesi ve kar yağışının da gerçekleşmesiyle otelcilerin yüzü güldü. Fiyatlar ocak ayına göre yüzde 20-25 düşerken, pistlerde ise kar yağışının da etkisiyle kar kalınlığı kaliteli seviyeye yükseldi. Mart ayı doluluk ortalamasının yüzde 60'ını bulduğunu belirten kayak otelleri, "Talep de yağışlar da iyi gidiyor. Eğer hava şartları izin verir, bir anda ısınmazsa sezon 15 Nisan'a kadar uzar" dedi.Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, dağ otellerinin hafta sonu yüzde 90 doluluğa ulaştığını belirterek, "Şehir otelleri ise yüzde 70'lerde. Bu oran hafta içinde dağda yüzde 70, şehirde ise yüzde 50 oluyor" dedi. Talebin çok iyi gittiğini belirten Cıngı, "Yılbaşında pistlerin bir süre kapalı kalması, nedeniyle ocak-şubatta fiyatların yüksek olması gibi nedenlerle gelemeyen kayakçıların talebi marta kaydı. Şu anda otellerde konaklayanların yüzde 90'ı yerli" ifadelerini kullandı.Haftasonu sokağa çıkma yasakları nedeniyle günübirlikçilerin gelemediğini hatırlatan Cıngı, "Şimdi yasakların da kalkmasıyla haftasonu pistler full oluyor. Talep çok iyi" şeklinde konuştu. Erciyes'te sezonun nisan sonuna kadar uzayacağı bilgisini veren Cıngı, mayıs itibarıyla da spor kulüplerinin geleceğini kaydetti.Erzurum Palandöken Ejder Kayak Merkezleri A.Ş. yetkilileri de mart ayı için çok yüksek bir taleple kaşı karşıya olduklarını belirterek, "Özellikle haftasonu yasaklarının gevşemesi ve yağışların etkisiyle pistler doldu. Şu anda pist geçişleri hafta içi günlük 5 bin, hafta sonu ise 15 binlerde. 2019 mart ayının rakamlarını yakaladık" değerlendirmesinde bulundu.Bolu Kartalkaya ise sezonu özel bir etkinlikle kapatmaya hazırlanıyor. Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Şampiyonası'nın düzenleneceği Kartalkaya'da Türkiye'nin en iyi ve lisanslı snowboard'cuları yarışacak. Bugün başlayacak olan etkinlik, yarın büyük finalle sonuçlanacak. Kayak Federasyonu Snowboard Teknik Kurul Üyesi Tuğhan Kırbaç, "Snowboard alanında ilk resmi şampiyonayı çıkaracağımız bu etkinliği Kaya Holding desteğiyle hayata geçireceğiz. Türkiye'nin en iyi ve lisanslı 80 snowboard'cusu burada yarışacak. Kazanan sporcular Milli Takım seçmelerine katılacak. İlk kez böyle büyük ve resmi bir organizasyon düzenliyoruz" dedi. Kartalkaya'da iki oteli bulunan Kaya Grubu'nun bölge CEO'su Yusuf Avcı, sezonu bu organizasyonla taçlandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Avcı, "Şu an bölgede hafta sonu doluluk ortalaması yüzde 70. Mart kayak turistinin en gözde ayıdır. Çünkü bu dönemde günler uzun olur" dedi.Erzurum'daki otel doluluklarınınhafta sonuyüzde 80'leri,hafta içi yüzde60'ı bulduğunubelirtenyetkililer,sezonunun 15Nisan'a uzayacağınıanlattı.Bu dönemdedoluluk ortalamasınıniseyüzde 45 bandındaolacağıbilgisini verenyetkililer,"Mayıstan itibarende millitakımlar bölgeyegelecek.İran, Azerbeycanve Avrupa'danküçükfutbol kulüplerininyanı sırayüzme takımlarıda geliyor.Bu dönemdeTürk kulüplerde bölgemizitercih ediyor"şeklindekonuştu.Erzurum Dedeman Palandöken ve Dedeman Palandöken Ski Lodge Genel Müdürü Veli Tuzak, mart ayının çok iyi geçtiğini belirterek, "Beklentilerimizi aşan bir ay yaşadık. Bu ay yüzde 40 doluluk ortalaması hedefliyorduk. Yüzde 60'ı aştık. Bundaki en büyük etken kar yağışlarının devam etmesi ve hafta sonu kısıtlamalarının kalkması" dedi. Dedeman Palandöken otelini 31 Mart'ta kapatacaklarını anlatan Tuzak, Ski Lodge otelinin ise 12 ay boyunca açık kaldığını ekledi.Beceren Otel'in patronlarından Haluk Beceren, Bursa'da mekanik tesislerin yüzde 90'ının çalışır vaziyette olduğunu belirterek, "Otellerin ise yüzde 50'si açık. Bu oteller martın ilk haftasına kadar yüzde 60 ila 80 arasında doluydu. Martta doluluk oranları ise yüzde 50'lerde" dedi. Kar yağışının bu yıl iyi gittiğini anlatan Beceren, "Hafta sonu kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte bölgede hareket de arttı. Eğer hava şartları izin verir, sis olmazsa sezon 15 Nisan'a kadar uzar" diye konuştu.