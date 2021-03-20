Son dakika | Borcu olana müjde! Faizsiz çözüm için yeni düzenleme

ZOR GÜNLERDE ÖNEMLİ BİR DESTEK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlara destek olmak amacıyla yeni bir kolaylığın hayata geçirildiğini bildirdi.