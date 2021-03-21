Bakan Varank, HAVELSAN'ın keskin nişancı simülatörünü denedi

Varank, şirketin simülasyon teknolojilerinde sadece Türkiye'de değil, dünyada da "marka" olduğuna dikkati çekerek, "Uçuş simülatörlerinin yanında kara araçları ve personel eğitimine dönük simülatörler de geliştirebiliyorlar. Biraz önce keskin nişancı simülatörünü denedik. Daha önce Hulusi Akar Bakanımız burayı ziyaret ettiğinde 450 metreden bir atış denemesi yapmıştı ama ben biraz çıtayı yükselttim 600 metreden atış yaptım. Artık bundan sonra tatlı rekabet devam eder diye bir espri yapmış olayım." diye konuştu.

Bilişim teknolojileri ve siber güvenlikle ilgili Türkiye'nin ihtiyaçlarının karşılanması ve bunun yanında dünya markası olabilecek ürünlerin piyasaya çıkarılması noktasında HAVELSAN'ın faaliyetlerini önemsediklerini belirten Varank, "Hem Bakanlık olarak hem bağlı ve ilgili kuruluşlarımızla hem de Dijital Dönüşüm Ofisimizle beraber özellikle kamu tarafında Türkiye'nin ihtiyacı olan projeleri sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.