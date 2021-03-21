Brita ile sürdürülebilir su tüketimi mümkün!

Birleşmiş Milletler tarafından temiz su sorunu ve sürdürülebilir yönetime dikkat çekmek amacıyla ilan edilen 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Brita Türkiye Genel Müdürü Ergin Akman sorularımızı yanıtladı.

YARIM ASIRDAN FAZLADIR SAĞLIKLI SU İÇİN ÇALIŞAN BRİTA'DA AMAÇ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİŞİM

Sürdürülebilirliğin firmalarının kalbinde yer aldığını ifade eden Akman, "2020 yılında dünya genelinde tüketiciler su tüketmek için ambalajlı su yerine BRITA'yı tercih ederek dünyayı toplam 4 milyar plastik şişe atığından kurtardı. Bu kadar şişe ne demek, ne kadar bir büyüklükten bahsediyoruz diye düşünüyorsanız size şu şekilde ifade edebilirim: Bu kadar plastik şişe yan yana dizildiğinde dünyanın etrafında tam 30 tura karşılık geliyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE MİLYONLARCA KİŞİYE SU FİLTRELEME SİSTEMLERİ SAYESİNDE İÇME SUYU SUNAN BRİTA'NIN VİZYONUNDAN BAHSEDER MİSİNİZ?

1966 yılında Almanya'da bir kimya laboratuvarında su filtreleme cihazının bulunmasıyla sonra da 1970 yılında bu ürünün tüketiciler için evde kullanılabilecek pratik, kullanışlı bir cihaza evrilmesiyle başlayan kuruluş hikayemiz aslında büyük ölçüde bugünkü misyon ve vizyonumuza da ışık tutuyor.

O tarihten bu yana, 50 yılı aşkın bir süredir de BRITA'nın vizyonunun özü hep aynı: ''İnsanların su içiş şekillerini sürdürülebilir olarak değiştirmek.'' Çevre sorunlarının bu kadar gündemde olmadığı, plastik atıkların denizlerimizi bu ölçüde kirletmediği dönemlerden; bu sorunların artık ciddi bir tehdit olduğu günümüze kadar her zaman bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misyonumuzu da vizyonumuza paralel olarak ''Herkese bireysel beklentilerine göre en iyi su içme deneyimini sunmak'' olarak tanımlıyoruz.

Misyon ve vizyonumuzdan da anlayacağınız üzere, işimizin özünde, doğasında sürdürülebilirlik var.

İNSANLIĞIN SAĞLIĞI İÇİN ÇALIŞAN BRİTA'NIN ÜRÜNLERİ ARASINDA NELER YER ALIYOR? ÜRÜNLERİNİZİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bir sürahi ve filtre ile başlayan ürün portföyümüz yıllar içerisinde tüketici ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda genişliyor ve genişlemeye devam ediyor. Bugün dünyada 69 ülkede, tüketicilerin yanlarında taşıyabilecekleri filtreli su şişelerinden, sofralarında kullanabilecekleri şık filtreli sürahilere; çok çeşitli teknik özelliklerde tezgah altı su arıtma sistemlerinden; musluğa direkt takılan musluk-üzeri filtreleme sistemlerine kadar uzanan geniş bir ürün portföyümüz var.

Tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına cevap veren sistemlere ilave olarak, restoranlar, kafeler, hastaneler, fırınlar gibi farklı yapıların farklı su arıtma ihtiyaçlarına çözümler sunan çok geniş bir profesyonel ürün portföyümüz de mevcut.

Türkiye'de göreceli yeni bir yapı olduğumuz için, bu geniş ürün portföyünün belirli kısmını değerlendiriyoruz ancak önümüzdeki dönemlerde tüketicilerimizin ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ürün çeşitliliğimizi arttırmak öncelikli planlarımız arasında.

Sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında Brita ne gibi Ar-Ge faaliyetlerinde bulunuyor?

Yaptığımız işin doğası gereği, sürdürülebilirlik firmamızın kalbinde yer alıyor. Sürdürülebilirlik bizim için sadece ürettiğimiz ürünlerin sağladığı fayda ile de sınırlı değil; tüm süreçlerimizin çevreye olan etkisini çok önemsiyoruz.

Diğer bir deyişle, BRITA olarak sadece ambalajlı su kullanımından kaynaklanan plastik tüketiminin sonucu olan çevre kirliliğini azaltmakla kalmıyoruz; üretim tesislerimizde %100 eko-elektrik kullanıyoruz. BRITA ürünlerinde kullanılan filtrelerin tüm içerikleri Almanya'daki üretim tesislerinde tek tek ayrılarak geri dönüştürülebiliyor.

Çok somut bir örnek vermek gerekirse, BRITA ile filtrelenmiş bir litre su, bir litre şişelenmiş suya kıyasla 25 kata kadar daha az karbondioksit salınımına neden oluyor. Bu sayede BRITA ile dünya genelinde filtrelenmiş su içerek, bir yılda 300,000 ton CO2 emisyonunu önledik ki bu rakam 150 bin aracın emisyonuna eşdeğer.

Bir başka çarpıcı veri paylaşmak gerekirse, 2020 yılında dünya genelinde tüketiciler su tüketmek için ambalajlı su yerine BRITA'yı tercih ederek dünyayı toplam 4 milyar plastik şişe atığından kurtardı. Bu kadar şişe ne demek, ne kadar bir büyüklükten bahsediyoruz diye düşünüyorsanız size şu şekilde ifade edebilirim: Bu kadar plastik şişe yan yana dizildiğinde dünyanın etrafında tam 30 tura karşılık geliyor.

Daha sağlıklı bir gezegene katkı sunmak için çalışan Brita'nın Genel Müdürü olan Ergin Akman'ın başarı öyküsünden bahseder misiniz?

Ben bu göreve pandeminin hayatımıza girmesiyle yani yaklaşık bir yıl önce başladım ve bir yıldan bu yana tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte daha başarılı bir şirket ve daha sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz. 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde ticari açıdan çok olumlu gelişmeler gösterdik. Brita'dan önce gerek Türkiye'de, gerek yurt dışında Nestlé, PepsiCo, Wella-P&G, Nike gibi bir çok firmada üst düzey yöneticilik yaptım. Brita'ya katılmadan önce de Nestle'de Avrupa Bölgesi'nin satış pazarlama faaliyetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütüyordum.

Endüstri Yüksek Mühendisiyim ve yurtdışında pazarlama alanında eğitim aldım.

Profesyonel hayatıma paralel olarak da, 15 yılı aşkın bir süredir, zamanım elverdiğince, Sabancı Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde dersler, eğitimler vererek 30 yıla yaklaşan profesyonel deneyimimi paylaşıyor, aynı zamanda kendi öğrenme sürecime de katkıda bulunuyorum.

Global riskler raporunda dünyayı gelecekte bekleyen iklim değişikliği, doğal afetler vb. riskler arasında su krizi de yer alıyor. Şu an yaşadığımız su sıkıntısının gelecekte bir su krizine ve kuraklığa dönüşmemesi için neler yapmalıyız?

Bahsettiğiniz kriz artık o kadar yakınımızda ki Birleşmiş Milletler, giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması için somut adımlar atılmasını hedefleyerek, 22 Mart'ı Dünya Su Günü olarak ilan etti. Biz de BRITA Türkiye olarak; tüm halkımızın bu konuya dikkatini çekmek için --bu tarih başta olmak üzere-- bilgilendirme amaçlı iletişimler yapıyoruz. Artan su krizini ve bu krizin sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurguluyoruz.

Bu konu bugüne kadar çok göz ardı edildi ama artık odağımızı geleceğe çevirip bundan sonra neyi yapabileceğimize odaklanmamız gerekiyor. Bu noktada da her bireye, her kuruma, her topluma ciddi sorumluluklar düşüyor.

Birey olarak yapabileceğimiz en basit ama bir o kadar da etkili davranış, su tüketimimize dikkat etmek ve kendi çevremizde su tasarruf kültürünü oluşturmak. Son dönemde, farlı kurumlar tarafından bilinci arttırmak için çok başarılı adımların atıldığını gözlemlemekle birlikte, hala toplum olarak çok yol kat etmemiz gerektiği de bir gerçek.

Etki yaratabileceğimiz diğer basit ve önemli bir başlık da, insanoğlu olarak yarattığımız çevresel kirliliğin sonucu oluşan iklim değişimini yavaşlatmak için karbon ayak izimizi azaltmak. Bunun için de en önemli adımlardan biri hiç şüphesiz plastik tüketimimizi azaltmak ve geri dönüşüm konusuna gereken önemi vermek.

Tatlısu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ve temiz su sorununa dikkat çekmek için her yıl kutlanan Uluslararası Dünya Su Günü'ne özel neler söylemek istersiniz?

Kişisel görüşlerimden önce, izin verirseniz, birkaç çarpıcı istatistikle su sorununun ne kadar ciddi bir sorun olarak karşımızda durduğunu vurgulamak isterim.

●Dünya nüfusunun yaklaşık % 30'u -2.2 milyar insandan bahsediyoruz-- temiz içme suyuna; % 10'u ise temel hijyen ihtiyaçlarını giderecek suya bile ulaşamıyor.

●Gelişmekte olan ülkelerdeki hastalıkların % 80'i yeterli miktarda ve hijyen şartlarında suya ulaşamamakla ilgili. Çok acı bir rakam vermek gerekirse, her 17 saniyede bir çocuk ishal gibi göreceli basit bir hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

●Dünyadaki 4 işten 3'ü suya direkt bağımlı. Aralarında tarım, hayvancılık, tekstil gibi birçok sektör için su olmazsa olmaz. Buna karşın 2.4 milyar kişi suyun kıt olduğu coğrafyalarda yaşamlarını sürdürüyor.

●Türkiye sanılanın aksine, su zengini değil, kişi başı 1,519 m3 ile su stresi yaşayan bir ülke sınıfına giriyor. Yeterli önlemleri almazsak, 2030 yılında su fakiri bir ülke olmamız maalesef yüksek bir olasılık.

Bu nedenle hepimiz birey olarak sorumluluğumuzun farkına varmalı, ileride daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmamak için, sürdürülebilirlik konusuna gereken önemi vermeliyiz.

Şirketler olarak da bu gündemi ajandamızda üst sıralara alıp samimi bir şekilde çalışmamız gerekir. Bir örnek vermek gerekirse, bizim BRITA olarak tabii ki, her şirket gibi, bir ciro ve karlılık hedefimiz var ancak performansımızı bu ikisine eşdeğer üçüncü bir parametre ile de ölçmeye başlayacağız. Yaratacağımız bu olumlu etkiye de sürdürülebilirlik konusuna verdiğimiz öneme paralel ''Dünya Katkısı'' ismini veriyoruz.

7- Dünya su günü etkinlikleri kapsamında herhangi bir etkinlik ve faaliyetlerde bulunuyor musunuz?

Geçtiğimiz senelerden beri her sene Dünya Su Günü'nü duyurmak, halkımızın konu hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için yoğun iletişim faaliyetlerinde bulunuyoruz. Geçtiğimiz senelerde tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetimi ve temiz su sorununa dikkat çekmek için hem Türkiye'nin önde gelen fikir liderleri ile işbirliği yaptık, sosyal medya platformları üzerinden aktiviteler düzenledik; hem de konunun uzmanları tarafından tartışıldığı halka açık aktiviteler düzenledik. Bu sene pandemi nedeniyle, halka açık bir aktivite yapamasak da fikir önderleri ile televizyonda ve sosyal medya kanallarında iletişimimize devam ediyoruz.