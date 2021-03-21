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Haberler Ekonomi Haberleri Canlı dolar kuru takibi 22 Mart 2021: Anlık ve canlı dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Güncel döviz fiyatları bugün!
Giriş Tarihi: 22.3.2021 00:26 Son Güncelleme: 22.3.2021 00:28

Canlı takibi 22 Mart 2021: Anlık ve bugün ne kadar, kaç TL? Güncel döviz fiyatları bugün!

Canlı dolar kuru takibi 22 Mart 2021: Anlık ve canlı dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Güncel döviz fiyatları bugün!

Canlı 22 Mart 2021 son dakika hareketlilikleri, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Asya borsalarının erken saatlerde açılmasının ardından güncel ve canlı euro, sterlin ve dolar fiyatları da merak konusu oldu. Bu noktada, alım satım yapmayı düşünenler döviz fiyatları ile hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, saat farkından dolayı Asya borsaları erken saatlerde açılıyor. Dolar/TL paritesinde yaşanan hareketlilik nedeniyle de , kaç TL sorusunun yanıtı yatırımcıları tarafından canlı olarak takip ediliyor. İşte, 22 Mart 2021 canlı dolar kuru ve döviz fiyatları

Döviz fiyatları, yatırımcıların bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Asya borsalarının saat farkından dolayı erken saatlerde açılmasıyla beraber, Dolar/TL paritesinde son dakika hareketliliği yaşandığı gözlemlendi. Bu gelişme ile beraber dolar kuru ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Alım satım yapmayı düşünenler ve borsayı yakından takip edenler, canlı dolar kuru takibi ile güncel döviz fiyatları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

CANLI DOLAR KURU 22 MART 2021

İşte, 22 Mart 2021 Asya borsalarında canlı dolar kuru alış satış fiyatları ve dolar ne kadar sorusunun yanıtı;

Pazartesi piyasaları ilk olarak Asya'da açılıyor. Bloomberg'e göre, Asya borsalarında Dolar/TL paritesi, saat 00.28 itibarı ile 8.31 TL'den değer görüyor.

Cuma günkü kapanışta canlı dolar kuru 7.21 TL seviyelerinde işlem görmüştü.

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Canlı dolar kuru takibi 22 Mart 2021: Anlık ve canlı dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Güncel döviz fiyatları bugün!
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