Çip krizi rölantiye geçti sorun aşılıyor

Pandemiyle birlikte Avrupa'nın üretim üssü konumunu güçlendiren Türkiye, gizli sanayi devlerinin yatırımlarıyla bu iddiasını her geçen gün bir adım ileriye taşıyor. Küresel salgına rağmen yatırıma ara vermeyen firmalardan biri de 70 yıllık geçmişe sahip Bursa merkezli Coşkunöz Holding. Sac üretiminde yüzde 100 yerli en büyük otomotiv yan sanayi firması olan Coşkunöz, otomotiv devlerinin stratejik iş ortağı konumunu güçlendirirken, son yıllarda savunma ve havacılık alanındaki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Geleneksel iş kolları olan otomotivin faaliyetleri arasında önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Coşkunöz Holding CEO'su Erdem Acay, "Holdingimiz yerli ve milli savunma sanayi hamlesine destek veriyor. Hedefimiz bu alanda ihracatımızı artırmak" dedi. Pandemide dahi yatırımı durdurmadıklarını ve her yıl 30-35 milyon euroluk yatırım yaptıklarını söyleyen Acay, "Bu yıl da aynı seviyede yatırım yapacağız" dedi.Otomotiv sektörünün yaşadığı çip krizini değerlendiren CEO Acay, "Bir arabada binlerce parça var. Bunun biri bile olmasa o arabayı üretemiyorsunuz. Satış yönünde talep olsa bile tedarik ağında yaşanan en ufak bir aksama bütün zinciri etkiliyor. Şu anda işlerimizde yüzde 10-15'ler civarında bir dalgalanma var. Otomotiv şirketleri çip buldukça ürettiği için biz de onlara ayak uyduruyoruz. Süreci bir miktar stokla yönetiyoruz ya da fazla mesai ile gelen talepleri karşılıyoruz. Şu anda sıkıntı bir miktar devam ediyor, ancak sıkıntı rölantiye doğru geçerek etkisini azaltıyor. Bir şekilde bu sorun çözülecek" diye konuştu. Tüm araç modellerinin dışında görünen bütün sac aksamı ve şasi parçalarını üreten Coşkunöz, Türkiye'de Renault, Tofaş, Fiat ve Ford gibi firmalarla çalışıyor. Romanya'da Dacia'ya, Rusya'da ise Ford, Pegueot Citroen'in yanı sıra lokal marka Kamaz'a yönelik üretim yapıyor. Bu yıl otomotivde satışların pandemi öncesi seviyeye dönmesini beklediklerini söyleyen Acay, "Ekstra bir şey çıkmazsa talep patlaması bekliyoruz" dedi. Acay, Türkiye'nin yerli otomobil projesi TOGG'da da birçok alanda tedarik ilişkisi içinde oldukları bilgisini verdi.Yatırımlarını sadece yurtiçi ile sınırlı tutmayan Coşkunöz, ürün tedarik ettiği firmaların talebine bağlı olarak yurtdışında da üretim tesisi kuruyor. Bu kapsamda geçen yıl ekim ayında Romanya'da 27 milyon euroluk yatırımla kurduğu üretim tesisini devreye alan şirket yaklaşık 200 kişinin çalıştığı bu tesiste Dacia için üretim yapıyor. Acay, yurtdışı yatırımları ile ilgili şu bilgileri verdi: "Ana sanayiler aynı modeli bir ülkede üretmiyor. Örneğin Duster modeli Rusya'da da üretildiği için oraya da parça veriyoruz. Romanya'da ve Fas'ta da üretim var; o ülkelere de parça gönderiyoruz. Hatta 2023'ten sonra Cezayir'e de göndereceğiz. Rusya'da da yatırımımız var. Kuzey Afrika ve Avrupa'da belli lokasyonlar bizim radarımızda. Çünkü bizim ürünlerimiz nakliyeye çok uygun değil. O yüzden de yakınlık bizim için çok önemli bir faktör."SAC üretiminde ağırlıklı olarak yurtiçindeki firmalarla çalışan Coşkunöz, sac parçalarının preslere bağlayarak üretilmesini sağlayan kalıp üretiyor. "Bunları yüzde 100 ihraç ediyoruz" diyen CEO Acay, "Kalıplarımızı Avrupa ve Rusya'ya satıyoruz. BMW, Mercedes, Audi, Renault gibi dünyadaki bütün ana sanayiler ibizm kalıplarımızı kullanıyor" diye konuştu.SAVUNMA sanayinde 40 yıllık geçmişe sahip olan holding son yıllarda yerli ve milli savunma sanayine verilen önem kapsamında bu alandaki varlığını artırdı. Holdingin Eskişehir'de bulunan savunma havacılık fabrikalarında TAİ'ye uçak gövdesi parçaları ürettiklerini söyleyen Erdem Acay, "Roketsan, Aselsan gibi firmaların alt yüklenicisi konumundayız" ifadelerini kullandı. Coşkunöz Holding, TAİ'nin Güney Kore'deki karşılığı konumundaki KAİ'ye askeri helikopterlerin orta gövdelerinin üretim ve montajını yapıyor.PANDEMIDE farklı coğrafyalarda ve sektörlerde olmanın avantajını yaşadıklarını söyleyen Acay, "7 farklı sektörde varız. Toplam büyüklüğümüz içinde yüzde 70 payla ilk sırayı ana iş kolumuz otomotiv alıyor" dedi. Küresel ekonomide pandemi kaynaklı daralmaya bağlı olarak 2020'yi yaklaşık yüzde 30'luk daralmayla kapattıklarını söyleyen Acay, "2019'da 330 milyon euro olan ciromuz geçen yıl 240 milyon euroya geriledi. 2025 yılı hedefimiz 500 milyon euro ciro yapan bir şirket olmak" değerlendirmesini yaptı.SON 2-3 yıldır dikkatlerini savunma sanayine çeviren Coşkunöz, geçen yıl Ankara merkezli insansız hava araçları (İHA) üreten start-up konumundaki İvme'yi 15 milyon dolara satın aldı. Şirketin adını UAVERA olarak değiştiren Coşkunöz, dikey kalkış yapan İHA üretimi yapıyor. Acay, "Ayda 2 uçak üretim kapasitemiz var. Beş kiloluk faydalı yükle takip kontrol yapabilen sivil İHA'mız kargo da taşıyabilir. Hedefimiz ihracat" dedi.