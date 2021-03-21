İzmit'in yollarına 18 milyon TL harcanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yolların bakım ve onarım çalışması için ilçe bazlı gerçekleştirdiği ihaleleri sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında İzmit ilçesi için ihale gerçekleştirildi. İzmit yollarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan "İzmit İlçesi Yol Bakım, Onarım ve Yapım İşi" ihalesine 9 firma katılarak teklif verdi.

İhalede en yüksek teklif 22 milyon 917 bin 359 TL olurken, en düşük teklif ise 18 milyon 456 bin 701 TL oldu. İzmit ilçesinde yol bakım ve onarım işlerinde toplamda 15 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilecek. İhale kapsamında 10 bin metrekare parke, 3 bin ton asfalt yama, 3 bin metre beton yol, 5 bin 500 metre bordür, 4 bin metreküp V Kanal ve muhtelif tamirat işlerinde de malzeme kullanımı gerçekleştirilecek.