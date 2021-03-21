Kanada ambargosuna Aselsan çözümü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bayraktar insansız hava araçlarının Kanada'dan aldığı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerine (CATS) ambargo uyguladığını anımsatarak, ASELSAN'ın geliştirdiği CATS sisteminin İHA'larda başarılı bir şekilde test edildiğini ve aktif olarak kullanılmaya başlandığını bildirdi. Türkiye'nin üreteceği çok önemli platformların aviyonik sistemlerinde ASELSAN'ın çok etkili olduğunu anlatan Bakan Varank, "Tüm bu sistemler tasarlanıyor, geliştiriliyor, uçaklarımıza, helikopterlerimize uygulamaları yapılıyor. ASELSAN'ı önümüzdeki dönemde hem savunma sanayi alanında hem de diğer ticari sistemlerde çok daha başarılı şekilde görebileceğiz" dedi. ASELSAN'ın Mikroelektronik Güdüm ve Elektro- Optik Sektör Başkanlığı'nın bulunduğu Akyurt tesislerini ziyaret eden Varank, ASELSAN'ın geliştirdiği yeni sistemlerle, gelecek planlamalarına ilişkin bilgi alarak yapılan çalışmaları inceledi. ASELSAN bu tesislerde özellikle elektro-optik ve aviyonik sistemler geliştirip üretiyor.