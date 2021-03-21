Son dakika: Dolar kuru ne kadar oldu? 22 Mart Dolar ve Euro bugün canlı ve anlık fiyatı: Döviz Dolar kuru canlı alış ve satış fiyatı kaç TL?

Asya borsalarının erken saatlerde açılmasıyla beraber dolar kuru canlı fiyatları da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, saat farkından dolayı Pazartesi günü Asya borsaları erken saatlerde açılıyor. Dolar kuru ile ilgili son dakika gelişmelerini takip eden ve yatırımlarını buna göre şekillendirecek olanlar bu noktada dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusuna cevap arıyor. İşte, 22 Mart bugün Dolar ve Euro güncel alış satış fiyatı ve döviz kurundaki son durum...

Dolar kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asya borsalarının erken saatlerde açılmasıyla beraber dolar kuru fiyatları da merak konusu oldu. Özellikle bu alana yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar Dolar ve Euro kurundaki canlı alış, satış fiyatını takip ediyor. 22 Mart 2021 Dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusu ise bu noktada en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.



İşte dolar kurundaki güncel alış ve satış fiyatı…