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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Dolar kuru ne kadar oldu? 22 Mart Dolar ve Euro bugün canlı ve anlık fiyatı: Döviz Dolar kuru canlı alış ve satış fiyatı kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.3.2021 00:24 Son Güncelleme: 22.3.2021 00:34

Son dakika: ne kadar oldu? 22 Mart ve bugün canlı ve anlık fiyatı: Döviz Dolar kuru canlı alış ve satış fiyatı kaç TL?

Son dakika: Dolar kuru ne kadar oldu? 20 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

Asya borsalarının erken saatlerde açılmasıyla beraber canlı fiyatları da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, saat farkından dolayı Pazartesi günü Asya borsaları erken saatlerde açılıyor. kuru ile ilgili son dakika gelişmelerini takip eden ve yatırımlarını buna göre şekillendirecek olanlar bu noktada dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusuna cevap arıyor. İşte, 22 Mart bugün Dolar ve güncel alış satış fiyatı ve döviz kurundaki son durum...

ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asya borsalarının erken saatlerde açılmasıyla beraber kuru fiyatları da merak konusu oldu. Özellikle bu alana yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar Dolar ve kurundaki canlı alış, satış fiyatını takip ediyor. 22 Mart 2021 Dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusu ise bu noktada en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.


İşte dolar kurundaki güncel alış ve satış fiyatı…

Son dakika: Dolar kuru ne kadar oldu? 20 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

DOLAR NE KADAR OLDU?

Asya borsalarının erken saatlerde açılmasının ardından /TL paritesinde hareketlilik yaşandığı gözlemlendi.

Son dakika: Dolar kuru ne kadar oldu? 20 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

Bloomberg'e göre, saat 00.30 itibarı ile Asya borsalarında 8.30 TL'den işlem görüyor.

Son dakika: Dolar kuru ne kadar oldu? 20 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

EURO NE KADAR OLDU?

22 Mart 2021 Pazartesi itibarı ile /TL parametresi 9.94 TL'den değer görüyor.

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Son dakika: Dolar kuru ne kadar oldu? 22 Mart Dolar ve Euro bugün canlı ve anlık fiyatı: Döviz Dolar kuru canlı alış ve satış fiyatı kaç TL?
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