SON DAKİKA: Güncel ve canlı gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

Gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Altının gram fiyatı, geçtiğimiz Cuma gününü %0.96 oranında bir düşüşle 404 liradan kapattı. Yeni haftaya girerken, Asya borsalarının açılması ile birlikte dolar kurunda hareketlilik gözlemlendi. Bu durumun altın fiyatları üzerindeki etkisi ise yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Buna göre, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? İşte, 22 Mart 2021 bugün güncel ve canlı gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları

Asya borsalarının erken saatte açılması ile birlikte dolar kurunda hareketlilik yaşanıyor. Bloomberg'deki güncel rakamlara göre, Dolar saat 23.23 itibariyle 8.25'den işlem görüyor. Bu durumun altın fiyatları üzerinde yapacağı etki ise yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Buna göre, güncel ve canlı altın fiyatları bugün ne kadar? İşte ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları…

GRAM ALTIN

Alış: 404,57

Satış: 404,83

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