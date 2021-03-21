Türkiye’de bir ilk çift katlı hızlı tren tüneli

Uşak'ın Eşme ilçesinde İzmir- Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T1 Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sadece 2020'de demir yollarına 13.6 milyar lira yatırım yaptıklarına işaret etti. Burada bir ilki daha gerçekleştirdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Avrasya Tüneli'nden daha geniş bir demir yolu tüneli açıyoruz. Türkiye'de ilk kez hem hızlı trenin kullanacağı ana tünel hem de yaya, ambulans ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere güvenlik tünelini aynı tüp içinde inşa edeceğiz. Yani tek tünel içerisinde iki kat inşa ediyoruz. Hem zaman hem de maliyet yönünden büyük kazanç sağlayacağız" dedi. Karaismailoğlu, Türkiye'de ilk kez hızlı trenin kullanacağı ana tünel ve güvenlik tüneli inşa edileceğini ve projenin 12 ayda tamamlanmasının planlandığını bildirdi. Hükümetleri döneminde demir yollarını yeniden devlet politikası haline getirdiklerini belirten Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşmenin de bu süreçte büyüyen ekonominin itici gücü olarak görüldüğünü kaydetti. Karaismailoğlu, şehirlere ekonomik ve sosyal canlılık kazandırıldığını, Türkiye'nin "her modda" dünya ile bağlantılarının güçlendirildiğini aktardı. Bakan Karaismailoğlu, her çağda verimli, hızlı ve konforlu bir alternatif olma özelliği taşıyan demir yolu alanında çok büyük yatırımlar yapıldığına işaret ederek, "Öyle ki son 19 yılda, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme yatırımlarına ayırdığımız yaklaşık 1 trilyonluk bütçenin yüzde 19'unu demir yollarına aktardık" diye konuştu.Cumhuriyet'in kuruluş döneminde demir yoluna önem verildiğini, 1950-2003 yıllarında ise sadece 945 kilometrelik yeni demir yolu hattı yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Demir yolu hat uzunluğumuzu 12 bin 803 kilometreye çıkardık. 2013'te yüzde 33 olan demir yolları yatırım oranını 2020'de yüzde 47'ye yükselttik. Sadece geçtiğimiz yıl demir yollarında 8 bin 664 metre tünel, 5 bin 214 metre viyadük ile birlikte, bin 213 metre iltisak hattı imalatı yaptık. Demir yollarını yeniden devlet politikası haline getirdik. Demir Yolu Reformu'nu başlattık."BAKAN Karaismailoğlu, halkın yarım asır boyunca özlemle beklediği yüksek hızlı tren hayalini gerçekleştirmenin de AK Parti iktidarına nasip olduğuna vurgulayarak, Türkiye'nin dünyanın sekizinci, Avrupa'nın altıncı yüksek hızlı tren işletmecisi haline geldiğini ifade etti. Ankara-Eskişehir hattının ardından hizmete alınan Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul YHT hatlarının da yüksek hızlı tren hizmetini halk için vazgeçilmez bir ulaşım hizmeti haline getirdiğine dikkati çeken Karaismalioğlu, "Öyle ki bugüne kadar YHT hatlarımızda yaklaşık 60 milyon yolcu taşındı" dedi. Bakan Karaismailoğlu, haziran ayı itibarıyla da Ankara-Sivas YHT hattını vatandaşla buluşturacaklarını belirtti.