Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları son durum: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 22.3.2021 18:55 Son Güncelleme: 22.3.2021 18:55

: Güncel ve canlı son durum: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Canlı ve anlık altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Asya borsalarının Pazartesi günü erken açılması ile birlikte, dolar kurunda hareketlilik gözlemlendi. Sabah saatlerinde ise güncel rakamlar piyasalara yansıdı. Yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyen veya hâlihazırda gerçekleştiren kişiler, güncel ve canlı altın fiyatları araştırıyor. Buna göre çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram , kaç para oldu? İşte, 22 Mart 2021 bugün güncel ve canlı gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları

Kapalıçarşı'dan ile ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Asya borsalarının dün erken açılması ile birlikte dolar paritesinde hareketlilik gözlemlendi. Bu durumun altın fiyatları üzerindeki etkisi ise yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Buna göre, güncel ve canlı ? İşte ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları…

GRAM ALTIN

Alış: 442,99

Satış: 443,05

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Canlı ve anlık altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 2.888,00

Satış: 3.010,00

Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Canlı ve anlık altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.892,00

Satış: 2.935,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Canlı ve anlık altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

Alış: 1.403,00

Satış: 1.466,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Canlı ve anlık altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 2.791,44

Satış: 2.848,44

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Canlı ve anlık altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 395,62

Satış: 424,92

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Canlı ve anlık altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 704,00

Satış: 735,00

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları son durum: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA