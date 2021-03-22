SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları son durum: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Asya borsalarının Pazartesi günü erken açılması ile birlikte, dolar kurunda hareketlilik gözlemlendi. Sabah saatlerinde ise güncel rakamlar piyasalara yansıdı. Yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyen veya hâlihazırda gerçekleştiren kişiler, güncel ve canlı altın fiyatları araştırıyor. Buna göre çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? İşte, 22 Mart 2021 bugün güncel ve canlı gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Asya borsalarının dün erken açılması ile birlikte dolar paritesinde hareketlilik gözlemlendi. Bu durumun altın fiyatları üzerindeki etkisi ise yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Buna göre, güncel ve canlı altın fiyatları bugün ne kadar? İşte ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları…

GRAM ALTIN

Alış: 442,99

Satış: 443,05

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ